Jos edes holokaustin muisto ei saa ihmisiä järkiinsä, mihin Eurooppa on menossa?

vierailin amerikka­laisen tuttava­perheen kanssa Helsingin synagogassa. Oppaak­semme osui seurakunnan kanttori André Zweig, joka viettää eläkepäiviään Israelissa mutta sattui olemaan Suomessa käymässä.Zweig kertoili kolmella kielellä tarinoita Suomen juutalaisten historiasta. Jotkut tarinoista olivat karmeita, toiset hauskoja ja useimmat karmean hauskoja niin kuin juutalaisilla tarinoilla on tapana. Kerran oppaamme kuitenkin vakavoitui ja sanoi painokkaasti:”Olette ehkä kuulleet synkkiä juttuja siitä, millaista juutalaisilla on tänä päivänä Euroopassa. Siksi haluan kertoa teille yhden asian: missään Euroopassa ei ole niin hyvä olla juutalainen kuin Suomessa!”tutkimusten mukaan antisemitismi on lisääntynyt selvästi Euroopassa. EU:n perusoikeuksia seuraavan viraston viime vuoden lopussa julkaiseman selvityksen mukaan juutalaisvastaisten tekojen määrä oli kasvanut Ranskassa 74 prosenttia ja Saksassa 60 prosenttia.Peräti 90 prosenttia juutalaisista arvioi antisemitismin lisääntyneen omassa maassaan. Kolmasosa kertoi pelkäävänsä osallistua juutalaisiin tapahtumiin, ja yhtä moni sanoi harkitsevansa maastamuuttoa.Amerikkalaisen CNN:n laajassa kyselyssä neljäsosa eurooppalaisista väitti, että juutalaisilla on liian suuri vaikutusvalta talouselämässä. Melkein joka neljäs katsoi juutalaisten sotkeutuneen liikaa maailman sotiin ja muihin konflikteihin.Vastaajat yliarvioivat juutalaisten määrän, usein selvästi. Peräti neljäsosa unkarilaisista ja viidesosa puolalaisista sekä briteistä uskoi, että yli 20 prosenttia maailman ihmisistä on juutalaisia. Todellisuudessa juutalaisia on 0,2 prosenttia eli 15–18 miljoonaa.tilanne ei ole ihan niin ruusuinen kuin kanttori Zweig maalaili. Uusnatsit ovat kiusanneet Israelin suurlähetystöä rikkomalla ikkunoita ja tuhrimalla seiniin hakaristejä, eikä poliisi ole saanut häiriöitä kuriin. Israel on protestoinut asiaa Suomen ulkoministeriölle.Helmikuussa 2018 pieni joukko Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä kokoontui Israelin suurlähetystön eteen vastustamaan sionismia, Syyrian sotaa ja Israelin valtiota. Verkossa on salaliittoteorioita, joita suomalaisnatsit ovat kääntäneet ulkomaisilta aateveljiltään.Rotuoppien laajempaan leviämiseen on vaikeaa uskoa, eihän antisemitismi juurtunut Suomeen kunnolla edes 1930-luvulla – suoma­laiset kun eivät ole natsien taulukoissa parasta A-luokkaa vaan pyöreäkalloisia puolislaaveja.nousu on vain yksi merkki vihan kasvusta Euroopassa. Historian takia se on kuitenkin erikoisasemassa. Jos edes holokaustin muisto ei saa ihmisiä järkiinsä, mihin maanosa on menossa?Brittilehti The Guardianin keväällä haastattelemat asiantuntijat puhuivat ”täydellisestä myrskystä”, jossa yhdistyvät oikeistoradikalismin nousu, salaliittoteorioiden leviäminen ja yhteiskunnallisen keskustelun karkeutuminen.Monessa Itä-Euroopan maassa vanhaa antisemitismin perintöä ei koskaan selvitetty. Unkarissa vallanpitäjät syyttävät nyt maan vaikeuksista globalistijuutalaisia sekä pilkkaavat sijoittaja George Sorosia natsityylisillä pilakuvilla.Läntisessä Euroopassa juutalaisten elämää on vaikeuttanut muslimiradikalismin vahvistuminen.Lisäkierteen luo suhtautuminen Israeliin. Israelin politiikan arvostelu ei ole antisemitismiä, mutta raja ei aina ole selvä. Varsinkin eurooppalaiset heittävät kiviä lasikaapista, sillä sionismia tuskin olisi ilman eurooppalaista nationalismia eikä juutalaisvaltiota ilman holokaustia.aulassa kanttori Zweig halusi näyttää marmoritaulun, jolla muistetaan sodissa kaatuneita seurakunnan jäseniä. Amerikkalaisten oli vaikeaa uskoa, että Suomen juutalaiset olivat taistelleet Neuvostoliittoa vastaan saksalaisten rinnalla.Juutalaisilla ei ollut vaihtoehtoja niin kuin suomalaisilla ei ollut vaihtoehtoja, selitimme. Kyse oli selviytymisestä.Pro Patria -taulun vieressä oli valokuva, jossa tasavallan presidentti, marsalkka Mannerheim osallistui juutalaisten sotilaiden muistopalvelukseen 6. joulukuuta 1944.”Hieno mies, Mannerheim”, kanttori Zweig huokasi.Kun lähdimme synagogasta, lapset jäivät koulun pihalle leikkimään hippaa rautaporttien ja turvamiesten suojeluksessa.