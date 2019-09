Mielipide

Millaiseen sotaan laivojen hankinnalla varaudutaan?

Hallitus

on päättänyt myöntää Puolustusvoimille noin 1,3 miljardia euroa neljän uuden sotalaivan hankintaan. Sitä, kuinka suuri lopullinen hinta on, voimme vielä vain arvailla.Merivoimien komentaja on julkisuudessa kehunut hankittavia aluksia lähes maailman hienoimmiksi: ne ovat isompia kuin ruotsalaisilla, ja erityisesti niillä on miinoituskyky.Herää kysymys, mihin näitä laivoja oikeasti tarvitaan. Ei kai kukaan voi vakavissaan uskoa, että nykyisenä kybersodan, lennokkien ja ohjusten aikakaudella Helsinkiä uhkaisi jokin massiivinen laivastoarmada.Ja jos nyt joku Suomeen hyökkääkin, niin nämä alukset eivät montaa minuuttia pinnalla pysy – ohjukset hoitavat homman.Suomen puolustusvoimia on monesti syytetty väärään sotaan varustautumisesta. Yleensä viittauksena on ollut talvisota ja uhkakuvien jämähtäminen sinne.Nyt tämän laivakaupan yhteydessä talvisota on huono vertaus. Pikemminkin pitäisi puhua Oolannin sodasta.On myös puhuttu Suomen huoltovarmuudesta. Jos tilanne Itämerellä kriisiytyy, kauppamerenkulku Suomesta ja erityisesti Suomeen voi vaikeutua tai jopa estyä kokonaan. Tämä on jo huomattavasti realistisempi uhkakuva. Kysyä kuitenkin voi, miten tämä kauppamerenkulku edistyy, jos nämä neljä miinoituskykyistä sotalaivaa miinoittavat Suomeen johtavat laivaväylät.Toivottavasti hankkeen voi vielä perua. Siihen olisi montakin syytä, joista tärkein on ilman muuta se, että koko kuvion mielekkyys ja hinta ovat täydellisessä epäsuhteessa.