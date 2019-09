Mielipide

Keskustatunnelikiistassa tappelee kaksi kuviteltua heimoa, joihin vain harva meistä oikeasti kuuluu

kunta­poliitikot pohtivat parhaillaan, mitä tehdä viikko sitten julkaistulle suunnitel­malle kaivaa keskustan ali valtava autotunneli. Suunnitelma on käynnistänyt tutun näytelmän, jossa helsinkiläiset jaetaan kahdeksi yleisöksi liikkumismuotonsa mukaan. Tässä näytelmässä emme ole esimerkiksi itä- tai länsihelsinkiläisiä. Sen sijaan kuulumme joko autoilijoiden tai pyöräilymyönteisten joukkoliikkujien heimoon.valtuustossa autoilijoita puolustaa kokoomus, joukkoliikenneihmisiä vihreät ja vasemmisto. Keskelle jää Sdp, joka ei oikein osaa muodostaa kantaansa ja saa siksi keskustatunnelipäätöksessäkin vaa’ankieliaseman.Suunnitelman julkaisemisen jälkeen poliitikot ovat pyrkineet ampumaan vastapuolensa alas poimimalla laajasta selvityksestä itselleen sopivat faktat.Punavihreä leiri huomauttaa, ettei tunneli selvitysten mukaan tuo keskustan liikkeille lisää asiakkaita tai edistä Helsingin ilmastonmuutoksen vastaisia ponnisteluja. Sen sijaan se vie 1,4 miljardia euroa rahoja, joilla voitaisiin tehdä esimerkiksi lisää raitiovaunuyhteyksiä.Kokoomuksessa taas vedotaan liikenneturvallisuuteen, rekkarallin vähenemiseen osassa kantakaupunkia ja autoilun sujuvoitumiseen.luvut ovat vastaansanomattomat. Suuren investoinnin selvästi merkittävin tuotos olisi autoilun sujuvoituminen. Punavihreä leiri naureskelee lopputulokselle, mutta juuri tässä puolueet puhuvatkin toistensa ohi.Järkiargumentaation sijaan tunnelissa on kyse identiteettipolitiikasta, jossa osapuolet ajavat oman heimonsa etua. Kokoomuslaisille autoa tarvitsevien ja autoilua priorisoivien elämän helpottaminen on itsessään riittävä päämäärä.Muutama vuosi sitten asetelmat olivat päinvastaiset. Silloin vihreät ja vasemmisto ajoivat läpi raitiovaunuliikennettä edistävät Kruunusillat. Siitä huolimatta, että 268 miljoonaa euroa maksava hanke oli kustannus-hyötylaskelmissa todettu taloudellisesti kannattamattomaksi.liikennepolitiikassa on puolueiden kannalta yksi ongelma. Heimoihin kuuluvat vain ääripäät. Suuri osa meistä on sekä autoilijoita että joukkoliikenteen matkustajia, pyöräilijöitä ja kävelijöitä.Mitä tämä suuri enemmistö oikeastaan haluaa? Sitä pohditaan kannatuksestaan huolehtivassa Sdp:ssä nyt kuumeisesti.