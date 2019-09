Mielipide

Vuorotyöläinen joutuu usein jättämään pikkukoululaisen illaksi ja yöksi yksin kotiin

Voiko

Yhteiskunta

Päiväkoti-ikäisille

seitsemän­vuotias olla tuntikaupalla yksin kotona, kun vanhempi on töissä? Päivätyöläisen ekaluokka­lainen ei, mutta ilta-, yö- ja viikonlopputyötä tekevän vanhemman pikkukoululainen taas voi. Mitä tämä kertoo yhteiskuntamme arvoista?Vuorotyötä tekevien mielestä on epätasa-arvoista, että ykkös- ja kakkosluokkalaisten katsotaan olevan liian pieniä olemaan yksin iltapäivän mutta tarpeeksi isoja olemaan yksin illan tai yön.Vuorotyötä tekee Suomessa noin kolmasosa työntekijöistä. Naiset tekevät vuorotyötä useammin kuin miehet. Erityisen hankalaa vuorotyön tekeminen ja lastenhoidon järjestäminen on yksinhuoltajille. Kaikilla ei ole tukiverkkoa avuksi lastenhoitoon eikä rahaa palkata hoitajaa kotiin.pyörii koko ajan enemmän ympäri vuorokauden ja tarvitsee työntekijänsä. Lapsilla pitää olla tasavertainen mahdollisuus hoivaan vanhempien työajoista ja ammateista riippumatta.Nyt näin ei pienten koululaisten kohdalla ole, vaan vuorohoitojärjestelmän puuttuessa vanhemmat joutuvat järjestämään vaihtuvia hoitajia ja jättämään vuorojensa ajaksi lapsia illalla ja yöllä yksin kotiin. Eikö yhteiskunnan pitäisi tällaisessa tilanteessa pikemminkin tukea perhettä kuin luoda epätasa-arvoisia rakenteita? Ymmärretäänkö päivätyöläisten suunnittelupöydillä vuorotyötä tekevien arkea?Eräs kuusivuotiaiden kaksosten äiti ei ymmärtänyt, että oli oikeutettu kotipalveluun mutta ei saanut käyttää sitä lastenhoitoon työvuorojensa takia, vaikka juuri se olisi eniten helpottanut yksinhuoltajan arkea. Muuta apua hän ei kaivannut.Perheen perusarjen tukemisella vuorotyötilanteessa estettäisiin vanhempien ylikuormittumista ja lisättäisiin lasten hyvinvointia.vuorohoitoa on julkisena palveluna, mutta koulun alkaessa oikeus siihen loppuu.Jotkut haluaisivat saada hoitoa vuorohoitopaikasta vielä kouluikäisillekin, toiset ottaisivat mieluummin tutun hoitajan esimerkiksi kunnan tukemalla palvelusetelillä kotiin. Voisivatko ilta- ja yöaikaan töitä teettävät työnantajat järjestää lastenhoitoa työntekijöilleen?Ruotsissa ilta- ja yötöissä oleva yksinhuoltaja voi saada kotiin hoitajan koululaiselleen. Johanna Sydänmaa (vihr) on ehdottanut valtuustoaloitteessaan samanlaista mallia Helsinkiin. Kaupunki aikoo tämän syksyn aikana selvittää, olisiko pikkukoululaisten vuorohoitoa jotenkin mahdollista järjestää.