Mielipide

Pysyvä koti tuo elämään vakautta ja turvaa

Vuokra-asuntojen

ympärillä käydystä keskustelusta on jäänyt uupumaan näkökulma siitä, kuinka politiikka ja yhteisten varojen käyttö edellyttävät aina arvopohjaisia valintoja. Keskustelussa merkittävänä argumenttina on käytetty taloudellista tehokkuutta. Tärkeää on kuitenkin huomata, miten taloudellinen rationaliteetti on vain yksi tapa tarkastella monitahoista kysymystä.Sosiologisessa keskustelussa pinnalla on ollut ajatus kodista elettynä ja koettuna tilana – koti on paljon enemmän kuin seinät ja katto. Koti on asunto ja sen ympäristö, mutta se myös edustaa pysyvyyttä ja turvaa. Luottamus kodin pysyvyyteen luo vakaan pohjan muun elämän pitkäjänteiselle suunnittelulle. Nämä ovat tärkeitä asioita esimerkiksi työuraa ja perhettä suunniteltaessa.Tälle ajatukselle on myös vahvasti nojautunut hyvinvointivaltiollinen asuntopolitiikka. Keskustelussa usein esitetty kuuden kuukauden siirtymäaika on varsin lyhyt uuden, omiin tarpeisiin sopivan asunnon löytämiseksi ja elämän siirtämiseksi ehkä eri puolelle kaupunkia.Nykyinen asuntojärjestelmä sisältää lain määräämiä porsaanreikiä, joiden mahdollistamana – tilastojen valossa hyvin pieni – osa asukkaista on ”liian hyvätuloisia”. Tulorajat puolestaan tuovat mukanaan mahdollisuuden kannustusloukkuihin.Asuntopolitiikassa on kuitenkin toistaiseksi tehty arvovalinta ylläpitää ja tukea hyvinvointivaltion arvoja ja näin mahdollistaa elämässä eteenpäin pyrkiminen ja oikeus kotiin laajasti ymmärrettynä.Samanlaista arvovalintaa edellyttäisi päätös minimoida julkisen rahan käyttö ja marginalisoida julkinen vuokra-asuminen, mistä osalle asukkaista seuraisi epävarmuutta ja juurettomuutta. Julkiseen vuokra-asumiseen liittyviä kysymyksiä ei voida ratkaista ilman keskustelua näistä valintojen takana olevista arvoista.