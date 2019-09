Mielipide

julkinen etu ja yksityinen voitontavoittelu kohtaavat, syntyy usein ristiriitoja ja ongelmia, joissa vastakkain ovat kansanvalta ja tehokkuus. Samalla jää helposti huomiotta, että politiikan ja yritystoiminnan risteyskohdissa on luovaa voimaa, joka auttaa ylittämään politiikan ja liiketoiminnan rajat.Valtionyhtiöt ovat malliesimerkki julkisen ja yksityisen rajankäynnin ongelmista. Esimerkiksi Postissa tuntuu julkisen edun kannalta epäreilulta, että samaan aikaan kun Postin työntekijöiden palkkoja aiotaan laskea, toimitusjohtajan palkka on noussut. Vastaavasti Veikkauksen harjoittama markkinointi lisää pelaamista ja vaikeuttaa rahapelihaittojen vähentämistä. Alkon myymien alkoholijuomien tuoton ja alkoholin kulutuksen synnyttämien haittojen välinen punninta on yhteiskunnallinen kestopuheenaihe.Monopoliasemassa olevien yhtiöiden pitäisi tavoitella tuottoa omistajalleen, mutta samaan aikaan niiden tulisi pyrkiä myös yhteiskunnallisiin päämääriin. Kun tavoitteet ovat ristiriidassa, ei ole yhtä oikeaa toimintatapaa.ja yksityisen edun ristiriitoja esiintyy muuallakin – valtionyhtiöt ovat vain jäävuoren huippu.Tehokkuuden nimissä on ajateltu, että julkista hallintoa pitäisi tehostaa ja kehittää yritystoiminnan kaltaiseksi. Tällaisia uudistuksia on tehty viime aikoina monissa länsimaissa riippumatta siitä, mitä aatetta edustava hallitus on vallassa.Julkinen sektori harjoittaa ja rahoittaa toimintaa yksityisten yritysten kanssa pitkään jatkuvissa kumppanuuksissa. Yksityiset yritykset tarjoavat nykyisin terveys-, hoiva- ja vanhuspalveluita, joita kustannetaan veronmaksajien rahoilla. Teitä ja tunneleita on rakennettu jakamalla riskejä ja hyötyjä viranomaisten ja yritysten kesken.Käytännössä tällainen julkisyksityinen yhteistoiminta edellyttää enemmän luottamusta ja keskinäistä avunantoa kuin tavalliset osto- ja myyntisopimukset. Suomessa tyypillisessä allianssimallissa yritys vastaa rahoituksesta, rakentamisesta ja ylläpidosta ja saa tuottoja kohteen valmistuttua. Julkinen tilaaja voi hyötyä kustannustehokkaasta toteutuksesta, laadusta tai rahoituksen saatavuudesta.Julkisyksityinen toiminta on usein epämääräistä, koska sillä ei ole vakiintuneita toimintatapoja, eikä toiminnan tuloksista pystytä esimerkiksi vertailukelpoisten tilastojen puutteen vuoksi tekemään luotettavia arvioita. Näissä uuden yhteistoiminnan muodoissa on täsmälleen samoja voitontavoittelun ja julkisen edun välisiä ristiriitaisuuksia kuin valtionyhtiöissä. Iso ristiriita koskee avoimuutta: toiminnan läpinäkyvyydestä voidaan tinkiä rajaamalla asiat liikesalaisuuksien piiriin.tärkeämmäksi julkisen sektorin tehtäväksi on tullut rahoitetun toiminnan sääntely. Uusien voitontavoittelua ja julkista etua yhdistävien toimintatapojen pitäisi tämän ajattelun mukaisesti olla riittävän reiluja, tasapuolisia ja vastuullisia. Yksityistämisen, ulkoistamisen ja kilpailuttamisen vastapainoksi tarvitaan uudenlaisia valvontajärjestelmiä ja valvojia, joiden tehtävä on tarkkailla ja tarvittaessa puuttua markkinavetoisen toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Kestävä yhteiskunta edellyttää nykyistä parempaa tasapainoa voitontavoittelun ja julkisen edun välille.Toisaalta julkisen ja yksityisen kohtaamisista on saatu odottamattomia hyötyjä. Yhdysvaltojen armeijan viestintätarpeet loivat perustan internetin synnylle ja paikannustiedon hyödyntämiselle kaupallisissa sovelluksissa. Kiinan valtionyhtiöt ovat pystyneet yhdistämään kommunistisen puolueen toiminnan ja modernin yritystoiminnan rakenteet menestyksekkääseen kilpailuun maailmankaupassa. Maailman ekologisten ongelmien ratkaisusta voi päästökaupan ja ketterän säätelyn avulla tulla räjähdysmäisesti kasvavaa liiketoimintaa.tällaisia kehityskulkuja on vaikea suunnitella. Markkinat ja politiikan prosessit tuottavat kuitenkin kekseliäitä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Myös julkisen edun ja yksityisen voitontavoittelun risteyskohdissa on monia mahdollisuuksia muuttaa maailmaa.Ristiriitoja on opittava tunnistamaan ja sietämään. Yhteiskunnan edun ja yksityisten yritysten vastuullisen voitontavoittelun yhdistämisessä tarvitaan neuvokkuutta.