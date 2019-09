Mielipide

Sitran yliasiamiehen valinta vie pohjaa politiikan uskottavuudelta

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Sitran hallintoneuvosto valitsi äänestyksellä säätiön yliasiamieheksi Jyrki Kataisen (kok). Vastaehdokkaana oli tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius. Professori Wileniuksella oli ehdokkaista korkeatasoisin koulutus, työkokemus ja myös näkemyksellisyys tehtävään – sellaisen uskoisi olevan paras mahdollinen yhdistelmä erilaisia ominaisuuksia.Hallitus puhuu osaamisen ja koulutuksen arvostamisen puolesta, mutta päähallituspuolueiden edustajat pitivät valinnan yhteydessä muita ansioita tärkeinä ja haluttavina. Varmaankin ajatellaan, että tärkeitä valintoja riittää vastaisuudessakin, ja silloin on mahdollista saada kannatusta omalle ehdokkaalle.On inhimillistä, että poliitikko arvostaa toista poliitikkoa – siinä arvostetaan omaa työtä, maailmankuvaa ja elämäntapaa.Yliasiamiehen valinnan tekivät hallintoneuvostossa yhdeksän kansanedustajaa. Kuten tällaisten valintojen yhteydessä usein tehdään, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) perusteli tyypilliseen tapaan, että asia käsiteltiin perusteellisesti ja että Kataisella on yhteiskunnallisten uudistusten hyvä tuntemus, vahvat verkostot ja koeteltu johtamiskyky.Ehdokkaitaan äänestäneet hallintoneuvoston jäsenet myös esittivät julkisuudessa runsassanaisesti lausuntojaan, mutta ulkopuolisesta ne tuntuivat pintapuoliselta, sisällyksettömältä sanahelinältä. Esimerkiksi vahvat verkostot taitavat olla tehtäväkohtaisia eivätkä sellaisinaan siirry vaikkapa Siilinjärvelle.Valinnan jälkeen monet kansalaiset kokevat politiikan puolirehellisenä kähmintänä ja etuuksien ositteluna. Valinta vie pohjaa politiikan uskottavuudelta ja luotettavuudelta, jopa demokratian toiminta-ajatuksilta. Kansanvallan käyttöliittyminä toimivat puolueet demoralisoivat itsekkäillä toimintatavoillaan itseään. Perussuomalaiset saavat tässäkin yhteydessä lisää kannatuspohjaa, kun perinteiset puolueet jatkavat entistä ”sulle mulle” -tyylistä jako- ja kaveripolitiikkaansa.Yliasiamieheksi äänestetty Katainen ei toki ole poliittisten vaalien historiassa räikeä valinta, vaan hän pystyy hyvin hoitamaan tehtävän. Hänen työhistoriansa on vaikuttava, muun muassa pääministerinä ja EU-komissaarina.Sitran hallintoneuvosto on ottanut kantaa tieteellisen ja tutkimuksellisen orientoitumisen sekä yhteiskunnallisen perehtyneisyyden ja osaamisen järjestykseen. Ehkäpä sama kysymyksenasettelu on ollut tämänkin kirjoituksen pontimena.