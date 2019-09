Mielipide

Ranskan voima ei riitä maailman šeriffiksi

laivaston ylpeys, ydin­käyttöinen lentotukialus Charles de Gaulle on tänä vuonna kyntänyt meriä kaukana koti­satamastaan Toulonista, Intian valta­merellä ja Tyynellämerellä.Ranskan laivasto ei ole harvinainen vieras seuduilla, joilla sillä on siirtomaavaltansa rippeinä ”merentakaisia alueita”. Ainokaisen lentotukialuksen lähettäminen maapallon toiselle puolelle monen kuukauden komennukselle on kuitenkin poliittinen ja sotilaallinen signaali.Merkitystä purjehdus saa siitä, että samaan aikaan maailmalla katseet kääntyvät Ranskaan, kun länsimaissa haetaan vastavoimaa presidentti Donald Trumpin nostattamalle epävarmuudelle. Huomion keskipisteenä on Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka käy hurjilla kierroksilla ja näyttää viihtyvän uudessa roolissaan.Vallitsevissa sameissa näkymissä Ranskan toiminta tarjoaa terve­tulleen tuulahduksen. Myönteisen kehityksen ohella tilanne on otollinen myös ylimitoitetuille odotuk­sille.On hyvä arvioida, mitkä ovat Ranskan voimavarat ja tavoitteet.politiikan päänäyttämö on tällä viikolla YK:n päämaja New Yorkissa. Siellä on käynnissä vuotuinen huippukokousviikko. Suurtapahtumaa varjostaa Iranin ja Yhdysvaltojen kriisin tulehtuminen sodan uhaksi.Yksi Macronin näyttävistä ulko­politiikan teoista oli se, että elokuun loppupuolella isännöimänsä johtavien talousmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä hän sai Donald Trumpin ja Iranin ulkoministerin Javad Zarifin samaan kaupunkiin, vaikka ei aivan samaan huoneeseen.Se oli kaivattu myönteinen liikahdus kriisissä, joka syveni Trumpin irtaantuessa Iranin ydinohjelman kansainvälisestä valvontasopimuksesta toukokuussa 2018.Ohjusisku Saudi-Arabian öljylaitoksiin nostatti kuitenkin uuden myrskyn. Yhdysvallat nimesi Iranin vähintään iskujen taustavoimaksi ja ryhtyi arvioimaan vastatoimia. New Yorkiin saavuttaessa kriisi on karannut Macronin käsistä. Hänen aloitteensa ei voi edetä ilman Yhdysvaltojen ja Iranin halua sopuun.Vaikeaa on ollut myös, kun ­Macron on yrittänyt saada pientä helpotusta lännen ja Venäjän suhteita viisi ja puoli vuotta hyydyttäneeseen kriisiin Venäjän sotavoiman käytöstä Ukrainassa. Venäjän ja Ukrainan vankienvaihdosta huolimatta asetelmat Venäjän ylläpitämillä kapinallisalueilla Itä-Ukrainassa ovat ennallaan, Venäjän haltuunsa ottamasta Krimistä puhumattakaan. Kriittisten kommenttien mukaan Macron on yli-innokas, kun hän siitä huolimatta haluaa järjestää niin sanotun Normandia-ryhmän eli Ranskan, Saksan, Ukrainan ja Venäjän huippukokouksen.innokkaasti Ranskan toimeliaisuutta tukee Suomi. Presidentti Sauli Niinistö on liikkunut osin samoja reittejä kuin Macron Ukrainan ja Venäjän kriisissä. Niinistö on kiittänyt Macronin ulostuloja niin Euroopan puolustuksen vahvistamisessa kuin ilmastopolitiikassakin. Uusi yhteinen sävel löytyi myös Macronin ja pääministeri Antti Rinteen (sd) kesken viime viikolla, kun he yhdessä muiden yllätykseksi ilmoittivat syyskuun lopun taka­rajaksi brexit-neuvotteluille.Suomen asiantuntijoiden ja virkamiesten keskuudessa on sekä hyvin myönteisiä että empivämpiä asenteita Ranskan aloitteisiin. Myönteisen näkemyksen mukaan Suomen intressit eivät poikkea Ranskan intresseistä, eikä Ranska esitä yhteistyön nimissä Suomelle hankalia vaatimuksia samalla tiukkuudella, kuin Yhdysvallat on joskus esittänyt. Empijät muistuttavat Ranskan pitkästä perinteestä dramaattisissa diplomaattisissa ulostuloissa, joiden taustalla ovat usein olleet sen omat edut ranskankielisessä Afrikassa.aikeista voi esittää eri arvioita, mutta voimavaroista ei voi kiistellä. Ranskan puolustusbudjetti on huomattavasti pienempi kuin Britannian, ja brititkin jäävät alle kymmenesosaan Yhdysvaltojen so­tilasmenoista. Ranska on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja sillä on omat ydinaseet, mutta länsimaiden Venäjään kohdistuva ydin­ase­pelote on Yhdysvaltojen varassa.Eikä Ranskan kyytiin mennä ­ilmaiseksi. Charles de Gaullen mukana maailmankiertueella purjehti kaksi kuukautta tanskalainen fregatti. Suomi vuorostaan miettii parhaillaan, miten vastata Ranskan pyyntöön osallistua sen operaatioon erittäin sekasortoisessa Malissa.