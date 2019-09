Mielipide

Isovanhempien tulisi antaa neuvoja lastenkasvatuksesta vain kysyttäessä

Pienten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

lasten äidit elävät jatkuvan paineen alla. He ovat vapaata riistaa arvostelijoille, joita riittää niin busseissa, kaupoissa kuin ravintoloissakin. Nämä äitien arvostelijat tekisivät kaiken toisin – paremmin tietenkin.Näitä parempia lasten kasvattajia on valitettavasti myös perheen lähipiirissä. Tiedän tapauksia, joissa vanhemmat ovat kuunnelleet vuosien ajan isovanhempien arvostelua ja muka hyväntahtoisia neuvoja vain siksi, että välit säilyisivät.Mikäli olet päässyt isovanhemman onnekkaaseen rooliin, tässä sinulle muutama vinkki.Älä tunge perheen elämään. Anna perheen itse määritellä, minkä verran olet mukana. Ota roolisi tosissasi – et voi poimia vain parhaita hetkiä lapsiperheen elämästä. Vaikka on mukavaa istua kahviteltavana ja seurata lasten touhuja, auta lastenhoidossa. Päästä vanhemmat treffeille – se on paras investointi perheen tulevaisuuteen.Arvosta oman lapsesi vanhemmuutta. Suositukset imetyksen, nukkumisen ja ruokailujen suhteen ovat muuttuneet paljon. Tiedon määrä on lisääntynyt valtavasti ja on kaikkien saatavilla. Ota selvää uusista suosituksista. Älä neuvo tai arvostele – voit kertoa mielipiteesi, jos sitä sinulta kysytään.Pienten lasten vanhemmat ovat usein herkillä. Mieti sanasi tarkkaan. Vaikka vauva näyttäisi mielestäsi aivan omalta isältäsi, tuoreesta äidistä tuntuu pahalta kuulla, ettei vauva näytä yhtään äidiltään.Jos haluat huomauttaa vanhempia mobiililaitteiden käytöstä, laiskuudesta, hermojen menettämisestä tai siivouksen tasosta, pidä mölyt mahassasi. Näet vain pienen osan perheen arjesta. Luota uusiin vanhempiin, kyllä he osaavat hoitaa omat lapsensa omalla tavallaan ja oppivat matkan varrella jatkuvasti lisää.Jos sinulle uskoudutaan univelasta, masennuksesta, uupumuksesta tai oman ajan puutteesta – kuuntele ja auta. Auta väsynyttä hakemaan apua. Ole se tukiverkko, joka niin monelta perheeltä puuttuu.