Mielipide

Paavo Lipponen: Helsinkiä ei saa tuhota hirviömäisillä hankkeilla

Helsinkiä

uhkaa suuren luokan kaupunkikatastrofi, jos tietyt keskusta-alueelle suunnitellut hankkeet toteutuvat.Nordenskiöldinkadun varrelle Keskuspuistoon suunniteltu jättimäinen hirviö tuhoaisi Olympiastadionin kansallismaiseman, joka avautuu Oopperatalolta Keskuspuistoon. Ahneudella pitäisi olla rajansa. Arkkitehtikilpailussa, johon vedotaan, on annettu väärät ohjeet hallihankkeen kokoluokasta korkeudesta alkaen.Kamppiin Baanan päälle suunnitellaan Urbaana-hanketta, joka tuhoaisi aukean kaupunkikuvan. Luonnontieteellisen museon eteen tulisi massiivinen blokki, joka muuttaisi koko alueen luonteen.Onko Helsingin kaupunkisuunnittelu annettu pois päättäjiltä niin pitkälle, että jokainen neliömetri on käytettävissä? Baanan päälle voidaan toki rakentaa, mutta siinä on ideakilpailun paikka – ja sellaista ei pidä antaa grynderin hoidettavaksi. Alueelle on luotavissa viihtyisä uusi olohuone kaupunkilaisille kaupunkikuvaa pilaamatta.Kolmas esimerkki nykymenosta on Töölön sairaalan tontille suunniteltu maksimaalinen rakennus, jota massat hallitsisivat. Suunnitelmaa on muutettava siten, että viheralueelle tehdään tilaa sekä Topeliuksenkadulta että pihan puolella.