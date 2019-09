Mielipide

Tulevaisuuden kaupungin keskiössä on ihminen

ja kaupunki­politiikan perinne on Suomessa seitinohut. Kaupunki-johdannaiset sanat herättävät edelleen suuria tunteita. Kaupungistuminen nähdään usein vahingollisena ilmiönä, jota pitäisi jollain tavoin rajoittaa. Suomi on fyysisesti ja varsinkin henkisesti myöhään kaupungistunut maa.Kärjistäen voi todeta, että Suomessa elettiin Euroopan unioniin liittymiseen saakka agraari-Suomen ilmapiirissä. Kaupunkeja ei juuri noteerattu. Vasta EU toi kaupunkipolitiikan julkiselle agendalle. Kaupunkipolitiikka on ollut sen jälkeen vuoristorataa hallituspohjasta riippuen. Hallitukset ovat tasapainoilleet kaupunki- ja maakuntalähtöisyyden sekä koheesio- ja kilpailu­kykypolitiikan välillä. Trapetsitaiteilu jatkuu edelleen Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmassa.Kaupungistuminen nähdään usein vain väestönkasvun ja muuttoliikkeen kautta, mutta kyse on paljon laajemmasta ja moniulotteisemmasta ilmiöstä. Tärkeimmät muutosajurit liittyvät muun muassa työpaikkakehitykseen, korkeakouluihin, asumiseen, liikenteeseen ja liikkumiseen, tapahtumiin ja elämyksiin, kansainvälistymiseen, sujuviin yhteyksiin, sijaintiin, ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon.Näiden tekijöiden lisäksi 2020-luvun kaupungistumisessa korostuvat seuraavat viisi ilmiötä.kaupungistumista voi luonnehtia uudeksi suureksi muutoksi. Kyse on samankaltaisesta kaiken mullistavasta muutoksesta kuin 1960- ja 1970-luvun vaihteessa, jolloin elinkeino- ja toimialarakenne murtui ja muutto­aallot vyöryivät maaseudulta Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä Ruotsiin.Erona on, että 2020-luvulla kaupungeissa murtuvat elinkeinorakenteen sijaan yksilöiden elämän­tapaan ja -tyyliin, identiteettiin, arvoihin ja asenteisiin liittyvät tekijät. Alueelliset ja sosiaaliset todellisuudet karkaavat yhä kauemmaksi toisistaan iän, väestöryhmän ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Erot tulevat esille ennen kaikkea arjen valinnoissa. Yhä useammalla suomalaisella on kaupunkilainen identiteetti ja juuret kaupungissa.Kaupunkeihin ei jouduta, vaan niihin halutaan ja hakeudutaan. Kaupunkeihin muutetaan sekä kovien että pehmeiden vetovoimatekijöiden vuoksi. Työn, toimeentulon ja koulutuksen ohella korostuvat muun muassa kontaktit, palvelut, tapahtumat, elävyys ja monimuo­toisuus.Kaupunkien kasvu ei perustu maaseudun tai syrjäseutujen tyhjenemiseen vaan muuttovirtoihin muista suurista kaupungeista, maakuntakeskuksista ja ulkomailta. Kaupunkien tulomuuttojen määrä ei ole juuri kasvanut, mutta lähtömuuttojen määrä on vähentynyt. Kaupunkien pitovoima on toisin sanoen kasvanut.Helsingin seudun merkitys on Suomessa ylivertainen.Suurkaupungistuminen tai helsingistyminen on vahvistunut 2010-luvun kuluessa. Nopeaan kasvuun liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä lieve­­ilmiöitä. Metropolialue ja -politiikka värittävät 2020-luvulla kaikkea kaupunki- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Suurkaupungistuminen näkyy pienemmässä mittakaavassa kaikilla suurilla kaupunkiseuduilla.välinen kilpailu kiihtyy.Kaupungit kilpailevat osaajista, resursseista, näkyvyydestä, huomioarvosta ja nuorista aikuisista. Paikkaan liittyvien valintojen merkitys korostuu. Kasvavien kaupunkien on oltava samanaikaisesti elin-, veto- ja pitovoimaisia. On oltava työtä, toimeentuloa, koulutuspaikkoja, sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, mutta myös tapahtumia, elämyksiä, viihtyisyyttä, elävyyttä, hyvä maine ja kyky ottaa vastaan kaikkea vierasta ja outoa.Alueet eriytyvät, erilaistuvat ja etääntyvät toisistaan. ”Kuplautuminen” vahvistuu, kun alueelliset erot lisääntyvät. Väestö vähenee, vanhenee ja keskittyy kaikilla alueilla. Tämä näkyy alue- ja väestörakenteessa samanaikaisena keskittymisenä ja tyhjenemisenä.2020-luvun kaupungit eivät siis enää taivu koko maalle tarkoitettuihin yhden mallin ratkaisuihin. Kaupunkipolitiikan ytimessä ovat kokeilut, yhdessä kehittäminen, sopiminen, kumppanuus, muutoksenhallinta, jakaminen, allianssit ja osallisuus. Menestyvät kaupungit rakentuvat alhaalta ylöspäin. Avainsana on ihmiskeskeisyys. Katse kiinnittyy kaikessa kaupunkilaisiin itseensä.