Onko valtiosta tullut opintolainojen takaajana kelvoton?

takaamaa opintolainaa on perinteisesti pidetty pankeille riskittömänä operaationa: jos laina-asiakas ei pysty hoitamaan lainaa, valtio vastaa siitä.Tilanne on nyt toinen. Pankeista ainakin Nordea käyttää ”kokonaisharkintaa”, jolla luottoluokituksen AA+ valtio ei olekaan enää riittävän varma takaaja.Tyttäreni valmistui viime keväänä lähihoitajaksi. Hän aloitti nyt syksyllä opinnot ammattikorkeakoulussa ja haki opintolainaa. Jo Kansallispankista ja Roope-lippaasta alkanut asiakkuus ei auttanut, vaan Nordea torppasi hakemuksen.Lainan epäämisen perusteena ovat vuodelta 2015 peräisin olevat maksuhäiriöt, jotka syntyivät vakavan masennuksen hoidosta aiheutuneista sairaalalaskuista. Punaiset merkinnät luottotiedoissa säilyvät vuosia. Niitä ei saa poistettua maksamallakaan.Pankille riskittömän lainan epäämiseen ei vaikuttanut tyttäreni äskettäin hankkima ammattitutkinto, opiskelun ohessa tehdyt alan kesä- ja keikkatyöt eikä itsenäinen vuokra-asuminen.Syrjäytymisvaarassa olevaa nuorisoa on kannustettu ennen kaikkea opiskelemaan. Opiskelijoita taas on patistettu ottamaan rohkeasti opintolainaa, jotta valmistuminen ei työssäkäynnin vuoksi lykkäänny tarpeettomasti.Järkevän koulutus- ja sosiaalipolitiikan nimissä valtiovalta on päättänyt, etteivät maksuhäiriötkään enää 1.8.2017 jälkeen estä opintolainan valtiontakausta. Tämän hetken 380 000 maksuhäiriöisestä suuri osa on nuoria ihmisiä ja opiskelijoita. Heitä yhteiskuntavastuutaan mainostavat pankit nyt – ehkä kärjistäen – ohjastavat käytännöllään sosiaaliavun ja pikavippien maailmaan.Euroopan keskuspankki näyttää tuputtavan markkinoille pankkien kautta miljardeittain irtorahaa. Riittäisiköhän niistä virroista edes pientä panostusta maksuhäiriöistään irti pyristeleville ja aikuiselämäänsä aloitteleville nuorille?Vai pitääkö odottaa, että valtion luottoluokitus nousee pankeille kelpaavaan kolmeen A:han?