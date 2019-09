Mielipide

Kalasatamako väärin suunniteltu?

Sadun

rumasta ankanpojasta kehkeytyi kaunis joutsen. Keskustelussa Helsingin uusista asuinalueista, erityisesti Kalasatamasta, tuntuu olevan sama juoni. Keskeneräistä moititaan ja lyödään monelta taholta.Kritiikissä on useita juonteita, mutta Helsingin rakennemuutoksen nopeus lienee perussyy. Täysin uudentyyppisten merellisten asuinalueiden ja niiden palvelukonseptien sulattaminen ja käyttöönotto kangertavat. Ansioituneet suunnittelijat ovat liittyneet arvostelijoihin: sutta tulee, eikä koettuja hyviä ratkaisuja käytetä. Perinteinen kateuskin värittää kritiikkiä: ei vähävaraisilla ole asiaa merellisiin kaupunginosiin.Olemme itse muuttamassa piakkoin Sompasaareen ryhmärakennuttamishankkeemme valmistuessa. Liki neljä vuotta olemme suunnitelleet asuntojemme uudelleenjärjestelyjä, yhtiömme yhteistiloja ja asumisen pelisääntöjä.Korttelimme perusratkaisu on suunniteltu ja päätetty ennen hankettamme, mutta oman ­rakennuksemme olemme suunnitelleet täysin uusiksi maa­lämpöineen, kattopuutarhoineen ja monikäyttöisine yhteistiloineen. Yhdessä suunniteltuna talostamme ja sen palveluista tuli todella hyvä monimuotoiselle asuinyhteisöllemme.Olemme iloisia ja tyytyväisiä myös koko Kalasataman kehityksestä. Kauppakeskus Redi on palvellut meitä jo kuukausia ennen muuttoa. Sen Urban Lab on tarjonnut kokouksillemme mainion työtilan. Redistä tulee lähikauppakeskuksemme, ja siellä on ilahduttavasti uusia palve­luita (olohuone, hävikkiruokakauppa ja elokuvateatteri). Jätkäsaaren tapaan alueelle toivottavasti tulee muitakin palve­luita.Saaremme on kapea, joten rakentamisen tiiviys ei haittaa. Korttelirivien välissä on Loviseholminpuisto, joka on rauhoitettu viemällä liikenne ranta­kaduille. Merellisen ympäristön lisäksi lähellämme on idässä Mustikkamaa ja lännessä vilkas kaupunkielämä. Liikenneyhteydet selkeytyvät lähivuosina. Talojen korkeuksissa ja ulkoasuissa on elävyyttä – ei räikeää värikirjavuutta.Olemme usean vuoden suunnittelulla valmistautuneet asumaan ja viihtymään Sompasaaressa. Yhteisöömme on suunnitteluvuosien aikana syntynyt useita lapsia lisää. Lapset varmasti viihtyvät Kalasatamassa. Korttelimme keskellä on yhteinen piha, ja pihalle pääsee vapaasti korttelin nurkasta. Kaveruuksien synnylle on tehty väylä myös muihin kortteleihin.