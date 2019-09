Mielipide

Etelä-Karjalassa voi pian nähdä seuraukset, kun Suomi ja Venäjä olivat lopulta yhtä aikaa samaa mieltä

Tulevai­suuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rajavartiolaitoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Suomen