Mielipide

Edes CIA:n agentit tai tuomarit eivät tunnista valehtelua, muihin ihmisiin on järkevää luottaa

Miten ihmeessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Montesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kysymys

hän saattoi huijata kaikkia niin pitkään?Kysymys herää, kun lukee Ana Montesin tarinaa. Hän työskenteli Kuuba-asiantuntijana Yhdys­valtain asevoimien tiedustelu­palvelussa (Defence Intelligence Agency). Lempinimellä ”Kuuban kuningatar” tunnettu Montes oli uraohjus, joka kohosi vastuulliseen asemaan. Samalla hän toimitti salaisia tietoja Kuuban hallinnolle. Montes paljastui vakoojaksi vuonna 2001.Asiaa tutkittaessa kävi ilmi, että Montes oli ollut vähällä jäädä kiinni jo aiemminkin. Vihjeistä huolimatta kenenkään hälytyskellot eivät soineet riittävästi.tarina kerrotaan kanadalaisen toimittajan ja tietokirjailijan Malcolm Gladwellin uudessa kirjassa Sinisilmäiset (Talking to Strangers). Siinä Gladwell pohtii, miksi ihmisten on niin vaikea lukea toisiaan ja miksi me olemme niin kyvyttömiä tunnistamaan valehtelua.Gladwell käy läpi tunnettuja huijauksia, kuten sijoitushuijari Bernie Madoffin tapauksen. Hän osoittaa viihdyttäviin tarinoihin ja tutkimuksiin tukeutuen, miten myös CIA:n agentit, tuomarit ja sijoitusvalvojat ovat surkeita tunnistamaan valehtelua. Siis jotakuinkin kaikki ihmiset, myös ne, joiden pitäisi työnsä puolesta olla asiassa muita etevämpiä. Ongelma pätee epäilemättä myös toimittajiin.Gladwellia on arvosteltu siitä, että hän tulkitsee todellisuutta liian yksioikoisesti valitsemansa linssin lävitse. Sama häiritsee useasti myös Sinisilmäisiä lukiessa.Hän esittää kuitenkin hyväuskoisuudesta kiinnostavan näkökulman, joka perustuu viestinnän professori Timothy R. Levinen tutkimuksiin.Levinen mukaan ihmisten toiminnassa vallitsee rehellisyysolettama. Uskomme yleensä toisen rehellisyyteen. Edes pienet epäilyn poikaset eivät saa luopumaan tästä oletuksesta, vaan epäuskon syntymiseen tarvitaan vahvoja todisteita.kuuluu, mitä mieltä tällaisessa on ihmislajin kannalta. Luulisi, että evoluution näkökulmasta moinen hyväuskoisuus koituisi kohtaloksi.Mutta asia saattaa olla päinvastoin. Tilastollisesti huijarit ovat harvinaisia. Valtaosa ihmisistä toimii etupäässä rehellisesti. Jos epäilisimme kaikkia, emme tulisi huijatuiksi niin helposti. Samalla kuitenkin menettäisimme yhteistyön ja kommunikaation mahdollisuudet. Niiden hyöty on Levinen mukaan valtava.Sinisilmäisyydellä on hintansa, mutta vielä suurempi hinta olisi sillä, jos ihmiset jatkuvasti vain epäilisivät toisiaan.