Paniikin sijaan ilmastonmuutos­keskustelussa tarvitaan järkeä, analyysia ja yhteishenkeä

on tietosanakirjamerkinnän mukaan ”jonkin asian pelosta seuraava kiihtynyt ja voimakkaan pelon hallitsema tunnetila, jossa ihminen ei pysty toimimaan järkevästi”.Tässä valossa ruotsalaisen ­ilmastoaktivistin Greta Thunbergin – joka sivumennen ­sanoen on muuten tuonut tärkeän aiheen julkiseen keskusteluun ennennäkemättömällä voimakkuudella – toive siitä, että poliitikot kokisivat paniikkia ilmastonmuutoksesta, ei ole mielekäs. Päinvastoin. Ilmastonmuutoskeskustelu vaatii äärimmäisen paljon järkeä, analyysia, realismia ja yhteishenkeä.Tarpeeton pelottelu ja äärimmäisyyksiin viedyt profetiat maailman tai ihmiskunnan lopusta eivät perustu tieteeseen – kuten ei tietenkään ilmastonmuutoksen tai sen aiheuttamien riskien kieltäminenkään.Oma vaatimaton näkemykseni onnistuneesta ilmastopolitiikasta on se, että maaliin voidaan päästä vain tekemällä tästä yhteinen projekti. Politiikkaa ei voida maksattaa vain joillakin, vaan kustannusten tulee ­jakautua kaikille.Yksittäiset pisteverot, jotka kohdistuvat esimerkiksi autoiluun, tulee lopettaa ja tilalle saada yleisluontoinen hiiliverojärjestelmä. Verorasituksen tulee perustua haittojen määrään, syntyivät haitat sitten lento­matkoista, soijamaidosta tai ­autoilusta.Toinen huomioon otettava asia on talouskehitys kokonaisuudessaan. Ihmislajille köyhyys on vielä paljon suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos, ja vaikkei se Suomessa näykään, valtaosa maailmasta joutuu ­painimaan köyhyyden kanssa. Reilun ja vapaan kaupan edistäminen ja globaaleiden ilmastoratkaisujen päättäminen on ­ehdoton edellytys sille, että päästöt voidaan saada jollakin aikavälillä alas.Suomi, EU tai edes länsimaat eivät yksin ratkaise ongelmaa. Vuonna 2100 maailmassa elää ennusteiden mukaan 11 miljardia ihmistä. Haasteet ympäristön kannalta eivät ainakaan pienene.Toivon, että paniikki ja denialismi voidaan vihdoin haudata. Jos ihminen ei järjellä ja keskustelemalla pääse eteenpäin, mieletön pelko ei ainakaan vie ­pidemmälle.