Mielipide

Nuorten harteille on asetettu kohtuuton ilmastotaakka

Kuluneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

vuoden ajan koululaisten ilmastomarsseja ja mielenosoituksia on ­järjestetty säännöllisesti ympäri maailmaa ja Suomea. Viime perjantain (20. syyskuuta) marssit keräsivät neljä miljoonaa osallistujaa.Oman tulevaisuutensa kynnyksellä seisovat nuoret ovat joutuneet nousemaan esiin, jotta me – heitä vanhemmat sukupolvet – tarttuisimme vihdoinkin toimeen.Nämä nuoret, joiden pitäisi saada harrastaa mieleisiään ­asioita, suunnitella opiskeluja ja haaveilla omasta kodista ja tulevaisuudesta, joutuvat käyttämään parhaat vuotensa ravistellakseen meitä toimimaan.Moni nuori aktivisti tekee ­pitkiä päiviä ilmastotyön parissa, oppii siitä erilaisia taitoja ja solmii merkityksellisiä ihmissuhteita. Tämän työn ei kuitenkaan pitäisi olla heidän vastuullaan.Nuoret eivät kaipaa huomiota itselleen, he eivät halua olla maskotteja, eivätkä he ole raikas toivon tuulahdus vaan hätähuuto. He pyytävät meitä apuun.Nuoret panevat itsensä likoon ja joutuvat siitä hyvästä aikuisten maalitauluiksi, vaikka he tuovat meille tieteen vahvistamaa viestiä.Ei ole nuorten tehtävä ratkaista ongelmaa, jota he eivät ole olleet synnyttämässä. Päättäjät ja poliitikot, odotan teiltä ryhtiä: teidän on jo aika nostaa taakka nuorten harteilta omillenne.