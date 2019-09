Mielipide

Minua ja lastani on kohdeltu nöyryyttävästi, kun olen taistellut saadakseni lapselleni psykiatrista hoitoa

Alakouluikäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

lapseni on psyykkisesti sairas. Psykiatrisen avun sijasta meille on toistuvasti tarjottu hoidon vaihtoehdoksi lapsen ­sijoitusta kodin ulkopuolelle, vaikka kotona lapsesta pidetään rakkaudella erittäin hyvää huolta.Sijoitusten ja mahdollisten huostaanottojen tulisi olla ­viimesijainen keino, mutta nykyään sillä paikataan kriisissä olevia psykiatrisia palveluita. Hintalappu näille toimenpiteille on kova.Miksei psyykkisesti sairaiden lasten perheiden hätähuutoihin reagoida? Eikö kukaan päättäjistä ole kokenut lapsensa mielenterveyden horjumista? Eikö yhteiskuntamme tulisi tehdä kaikkensa sen eteen, ettei lapsi sairastuisi vakavasti ja sen seurauksena myöhemmin syrjäydy yhteiskunnasta? Nämä äänensä menettäneet ovat tulevia veronmaksajia.Lasten- ja nuortenpsykiatrian tulisi olla yhteiskunnan viimeinen kohde, josta säästetään. Sen sijaan avopalveluita tulisi kehittää ripeästi ja perheitä ­tukea monipuolisesti kaikin mahdollisin keinoin, jotta ongelmat eivät pääsisi syvenemään hoidon viivästymisen ­takia.Lastensuojelussa tehdään arvokasta työtä, mutta riittävä psykiatrinen osaaminen puuttuu. Yhteistyö lastensuojelun ja psykiatrian välillä ei toimi, ja kommunikaatiokatkot näiden sektoreiden välillä lisäävät hoitovirheiden ja turhien sijoitusten määrää.Olen taistellut epätoivoisesti koko vuoden saadakseni lapselleni inhimillistä psykiatrista hoitoa Helsingissä. Minua ja lastani on kohdeltu nöyryyttävästi, ja olemme joutuneet todistamaan kuluneiden vuosien aikana avopuolen psykiatrisen hoidon puutteita.Miten tämä ­muka on yhteiskunnan rahoilla pyörivää laadukasta hoitoa?Minä jaksan taistella lapseni hoidon puolesta, mutta entä ne vanhemmat, joilla ei ole riittävästi tietoa saatavilla olevista palveluista tai voimavarat ovat jo loppuneet?