Keskustan kriisiin ei ole helppoja ratkaisuja

on historiansa pahimmassa kriisissä. Kevään eduskunta­vaaleissa puolueen ääniosuus jäi pienemmäksi kuin koskaan ennen itsenäisyyden aikana.Aiemmin keskustan tai sen edeltäjäpuolueen äänimäärä ei ole pienentynyt yli 200 000:lla eduskuntavaaleissa. Eikä keskusta ole ennen kokenut eduskuntavaaleissa näin suurta, 18 edustajanpaikan tappiota. Puolue kärsi suuria tap­pioita ­kannatuksensa ydinalueilla ja menetti ainoan kansanedustajansa Hel­singissä. Uudellamaalla paikkamäärä putosi neljästä kahteen.Keskustan pulma on puolueen kannatuksen alueellinen eriytyneisyys. Keskustan kannatus on vahvaa maaseudulla sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa myös kaupungeissa.oli eduskuntavaali­tuloksen mukaan yhä suurin puolue 173 kunnassa. Useimmat näistä kunnista ovat kuitenkin pieniä muuttotappiokuntia, joiden asukasluku pienenee jatkuvasti. Keskustaan pettyneiden äänestäjien luottamuksen palauttaminen puolueen perinteisesti vahvan kannatuksen alueilla ei nosta keskustaa entiseen suuruuteensa, kun yhä suurempi osuus äänioikeutetuista asuu etelän kaupungeissa.Agraaritaustainen maalaisliitto selvisi 1960-luvun rakennemuutoksesta muuttamalla nimensä keskustapuolueeksi ja asemoimalla itsensä poliittisen keskustan yleispuolueeksi. Maaseudulla siitä tulikin kaikista väestöryhmistä kannatusta saava yleispuolue, mutta etelän suurissa taajamissa keskusta ei ole saanut merkittävää kannatusta.Keskusta loi asemansa maaseudun yleispuolueena korostamalla voimakkaasti valtion vastuuta maaseudun elinolojen edistäjänä. Tällä painotuksella keskusta ei lisännyt kannatustaan etelän taajamissa, pikemminkin päinvastoin.Kun muuttoliike syrjäseuduilta etelän taajamiin jatkuu, keskustan pyrkimykset edistää maaseudun elinoloja vaikeutuvat yhä. Jo nyt ­julkisista varoista otetut – valtion budjetti ja EU-tuet mukaan lukien – menot asukasta kohti ovat Pohjois- ja Itä-Suomessa paljon suuremmat kuin Etelä-Suomen maakunnissa.rökäletappio kevään eduskuntavaaleissa perustui paljolti siihen, että Juha Sipilän puheenjohtajakaudella puolue menetti omintakeisen identiteettinsä suhteessa kokoomukseen ja suuri joukko maaseudulla asuvia äänestäjiä katsoi keskustan unohtaneen maaseudun.Uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni pitää suhtautumista keskittämiseen ja hajauttamiseen puolueensa tärkeimpänä ideologisena kysymyksenä. Hänen mukaansa hajauttavalla aluepolitiikalla ei ole ollut riittävää painoa keskustan politiikassa.Kulmuni yrittää vahvistaa keskustan omintakeista identiteettiä sekä oikeiston että vasemmiston suuntaan. Puhumalla köyhyydestä, eriarvoisuudesta ja huono-osaisuudesta Kulmuni hakee yhteistyön edellytyksiä vasemmistopuolueiden kanssa. Toisaalta hän korostaa yrittäjien ja yritteliäisyyden asemaa porvaripuolueille ominaiseen tapaan, ja tähän linjaan yhdistyy myös toive paikallisen sopimisen lisäämisestä.Kulmunin ohjelmassa on paljon samaa kuin siinä linjassa, jota Paavo Väyrynen yritti viime vaalikaudella huonolla menestyksellä myydä pääministeri Sipilälle. Vaikka Väyrynen lähti liian liberaaliksi ja markkinahenkiseksi kritisoimastaan keskustasta ovet paukkuen, hänen edustamallaan poliittisella linjalla on keskustassa vahva kannatus.puhuu tarpeesta kehittää maata alueellisesti tasapainoisesti ja oikeudenmukaisesti, mutta toistaiseksi hänen aluepoliittisesta retoriikastaan on puuttunut konkretia. Keskustaan viime vaalikaudella pettyneet äänestäjät odottavat puolueelta toimia taantuvien muuttotappioalueiden elinolojen parantamiseksi, mutta näillä teemoilla keskustan on vaikea lisätä kannatustaan etelän taajamissa.Niillä teemoilla, joilla keskusta lisäisi kannatustaan etelän taajamissa, puolue todennäköisesti jättäisi maaseudulla selustansa auki muille puolueille, ennen muuta perus­suomalaisille. Jo kevään eduskuntavaaleissa keskusta menetti perus­suomalaisille paljon kannattajiaan.Ilman kannatuspohjan laajentamista etelän taajamiin keskustan on kuitenkin vaikea enää nousta suureksi puolueeksi. Perussuomalaisilla on se etu, että perussuomalaisten kannatus jakaantuu maan eri osiin ja erilaisiin yhdyskuntatyyppeihin tasaisemmin kuin minkään muun eduskuntapuolueen.