Mielipide

Yhden puolueen valta voi vielä murtua Kiinassa

asema maailmanpolitiikassa vahvistuu koko ajan. Kiinan kasvun ja strategisen logiikan oletetaan yleensä pysyvän ennallaan, mutta maata yksinvaltaisesti hallitsevan kommunistisen puolueen valta-asema on hauraampi kuin usein kuvitellaan. Ei ole lainkaan varmaa, että Kiina pysyy tulevaisuudessa yksipuoluejärjestelmänä.Kommunistisen puolueen umpikujaa kuvaa, että rauhanomaiset vallanvaihdot Jiang Zeminiltä Hu Jintaolle (2002) ja edelleen Xi Jinpingille (2012) sisältänyt jakso näyttää jääneen lyhyeksi. Xi on viime vuosina sementoinut valtansa ja asemansa. Kiina on perääntynyt yhden vahvan johtajan järjestelmään.hidastuessa kommunistisen puolueen työkalut ovat olleet vähissä, eikä uusia ideoita uskalleta kokeilla. Esimerkiksi vuonna 2013 esitellyt kunnianhimoiset uudistukset talouden piristämiseksi on käytännössä jäädytetty. Taloudelle annetaan tekohengitystä tehottomien valtionyhtiöiden voimin ja velkavuorta kasvattamalla.Kommunistinen puolue toivoo, että keskitetty ja kurinalainen hallinto ratkaisee Kiinaa vaivaavat ongelmat. Esimerkiksi korruption vastaiset toimet ovat kuitenkin lähinnä halvaannuttaneet hallintokoneiston, jonka kaikki energia näyttää valuvan sisäisen turvallisuuden maksimoimiseen.Kiristyvässä ideologisessa ilmapiirissä Kiinan johto luottaa yhä kapeammin presidentin mukaan nimettyyn viralliseen politiikkaohjelmaan, ”Xi Jinping -ajatteluun”. Tämä 14 kohdan ohjelma on läheltä tarkasteltuna vain tyhjää puhetta.Autoritaarista politiikkaa ja vapaata markkinataloutta yhdistelevä järjestelmä saattoi helpottaa Kiinan nousua, mutta nyt maa ei selviydy jälkiteollisen maailman haasteista. Samanlaisen kohtalon kokivat aiemmin Taiwan ja Etelä-Korea. Kiinan autoritaariselle järjestelmälle ei ole mitään kulttuurista perustetta, vaikka kommunistinen puolue yrittää näin retoriikassaan esittääkin.puolueen väistyessä Kiinasta voisi tulla kovin erilainen maa kuin nykyisin.Länsimaiden kannalta myönteisintä olisi Kiinan rauhanomainen demokratisoituminen. Valtiolliseen ja alueellisiin kansankongresseihin perustuva institutionaalinen rakenne on jo olemassa, ja pienin muokkauksin sitä voitaisiin soveltaa myös monipuoluejärjestelmässä.Yksi vaihtoehto on, että Kiina demokratisoituu mutta maan johtoon nousee arvaamattomasti käyttäytyvä hallitus. Vaikkapa Donald Trumpin tai Jair Bolsonaron kaltainen populisti saattaisi työntää Kiinan ympäristötavoitteet romukoppaan ja ryhtyä ajamaan tiukan merkantilistista talouspolitiikkaa.Ikävintä olisi, jos Kiina ajautuisi hajaannukseen tai jopa sisällissotaan.kommunistivallan romahdus vaikuttaisi syvästi kansainväliseen järjestelmään. Demokratiana Kiina voisi lakkauttaa tukensa autoritaarisille johtajille ja auttaa parantamaan liberaalin kansainvälisen järjestyksen sen halvaannustilasta.Toisaalta demokraattisen mutta nationalistisen Kiinan johto voisi hakea äänestäjien suosiota käyttäytymällä entistä aggressiivisemmin maan ulkopolitiikan polttopisteissä Etelä-Kiinan merellä ja Taiwanissa sekä kärjistämällä kiistoja Yhdysvaltojen kanssa. Yksipuoluevallasta luopuminen ei siis välttämättä tekisi Kiinan toimista aiempaa paremmin ennakoitavia tai maltillisempia.Kiinan kommunistivallan loppua on ennustettu jo vuosikymmeniä, ja tämän kehityksen todennäköisyyttä on vaikea arvioida. Tiukasti sensuroidussa maassa tarkka tilannekuva on vain puoluejohdon tiedossa.Mahdollisuus romahdukseen on olemassa, ja kommunistisen puolueen johto tietää tämän. Kommunistisen puolueen pääsihteerinäkin toimiva Xi Jinping on varoittanut tänä vuonna useasti puolueen muuta johtoa Kiinan lähivuosien riskeistä. Maan sisäisen vakauden budjetti on paisunut jo selvästi sotilasmenoja suuremmaksi.kommunistivalta Kiinassa päättyy, prosessi saattaa edetä hitaasti ja vaiheittaisesti – tai voi tapahtua nopea romahdus, joka saa alkunsa jostain Hongkongin mielenosoitusten kaltaisesta tapahtumaketjusta.Muiden maiden – myös Suomen – kannattaa ottaa tämä mahdollisuus huomioon ulkopolitiikan ja talouden strategisia suunnitelmia ja tulevaisuuden visioita pohdittaessa.