Syyriassa al-Holin leirillä olevat suomalaislapset on saatava turvaan nopeasti

kurdien ylläpitämällä al-Holin leirin suljetulla osalla on kymmenkunta Isis-alueella elänyttä suomalaista naista ja heidän kolmisenkymmentä lastaan, joiden ikä vaihtelee vauvasta teiniin. Olosuhteet leirillä ovat hengelle ja terveydelle vaaralliset. Suljetulta leiriltä ei voi poistua, vaikka Suomen kansalaisilla lapsineen onkin oikeus palata Suomeen. Kurdihallinto toivoo, että eri maat hakisivat kansalaisensa pois leiriltä. Jotkin maat ovat joitakuita hakeneetkin.oikeuksien toteutuminen tulee asettaa kaiken muun edelle. Lapsen erottaminen vanhemmastaan on äärimmäinen toimi, jolle lastensuojelulaki asettaa tiukat vaatimukset.Leirillä olevien lasten etu toteutuu varmimmin, kun heille taataan mahdollisimman nopeasti pääsy suomalaisen terveydenhuollon, kasvatusjärjestelmän ja psykososiaalisen tuen piiriin. Jotta leirin suomalaislapset saadaan turvaan, myös heidän huoltajansa on autettava Suomeen tilanteen arvioimiseksi. Tämä saattaa sitä paitsi olla ainut tapa saada lapset Suomeen, sillä lastensuojelun määräysvalta ei ulotu Syyriaan.lähtemisen ja lasten sinne päätymisen syitä sekä leiriläisten mahdollisia rikoksia ei voida selvittää Syyriassa, koska mahdollisuutta oikeudenkäynteihin ei ole. Osa naisista on muuttanut Isisin alueelle ennen kuin siitä tuli rikollista. Moni on muuttanut ideologisista syistä, mutta mukana voi olla myös pakotettuna tai perhesyistä lähteneitä. Osa on saattanut levittää Isisin väkivaltaista ideologiaa tai tehdä väkivaltaa.On myös arvioitu, että lasten vieminen sotatoimialueelle olisi itsessään rikos tai aihe kiireelliselle huostaanotolle. Toisaalta osa lapsista on syntynyt vasta leirillä. Jokainen tapaus tulisi oikeusvaltiossa ratkaista vasta yksilöllisen arvion jälkeen.Lasten ja nuorten riski radikalisoitua kasvaa, mitä kauemmin he oleskelevat leirillä vaarallisissa olosuhteissa. Suojelupoliisi on esittänyt, että Isis- alueilla eläneiden radikalisoituneiden naisten kotiuttaminen on turvallisuusuhka. Tuntuu kuitenkin vaikealta uskoa, ettei suojelupoliisilla olisi resursseja seurata kymmenkuntaa etukäteen tunnistettua äitiä lapsineen.On selvää, että tutkimukset mahdollisten terrorismirikosten selvittämiseksi on käynnistettävä jokaisen al-Holin leiriltä palaavan aikuisen kohdalla. Ihmisiä ei voida kuitenkaan pidättää tai rangaista syyttämättä heitä jostain yksilöidystä rikoksesta. Lisäksi on otettava huomioon, että osa leirin suomalaisnaisista saattaa olla kokonaan syyttömiä.Ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia – joihin Suomi on sitoutunut ja joita Suomi vaatii muiden maiden noudattavan – ei voida evätä joltain ihmisryhmältä sillä perusteella, että ryhmän jäsenet eivät herätä sympatiaa tai he voivat mahdollisesti tulevaisuudessa tehdä jotain rikollista.tilanne on monimutkainen, toivomme, että Suomen ulkoministeriö työskentelee tiiviisti ratkaistakseen sen. Toivomme Suomen toimivan myös omien kansalaistensa kohdalla ihmisoikeuksien mallimaana, jossa kansalaisia kohdellaan oikeusturvan kannalta tasavertaisesti. Yksilö kantaa vastuun vain omista teoistaan, ja lasten oikeudet ovat prioriteetti.Ainut keino turvata al-Holin leirillä olevien terveys ja henki on tuoda heidät Suomeen.