Mielipide

Tuki Asperger-lapsille varhaiskasvatuksessa on olematonta

Ekaluokkalaisen

Asperger-pojan äitinä olen seurannut mielenkiinnolla Greta Thunbergin intohimoista suhtautumista ilmastoasioihin sekä myös häneen kohdistunutta ”setävihaa” ja ennakkoluuloja. Tunnistan omassa pojassani tuon täysivaltaisen uppoutumisen tiettyyn erityisen mielenkiinnon kohteeseen. Olemme kokeneet ihmisten ennakkoluulot erilaisuutta kohtaan arjen eri tilanteissa.Gretan henkisestä hyvinvoinnista ei ehkä tarvitse olla huolissaan, mutta autismikirjon lastemme voinnista Helsingin alueella kyllä. Asperger-lasten tuki varhaiskasvatuksessa on aivan olematonta. Yritimme kahden vuoden ajan (neuropsykiatrian lääkärin ja toimintaterapeutin tuella) saada autismikirjolle tyypillisesti haastavasti käyttäytyvälle lapsellemme ryhmäavustajaa päiväkotiin, ohjaamaan pientä lastamme ilmaisemaan suuttumustaan muuten kuin lyömällä. Kotona vahvalla aikuisen tuella ja läsnäololla olimme saaneet fyysiset yhteenotot samojen vuosien aikana vähentymään minimiin.Ryhmään ei saatu avustajaa, ja nyt erityisluokalla ekaluokkalaisestamme tehdään lastensuojeluilmoitus, kun hän on muutamaan otteeseen hermostuessaan lyönyt luokkakaveria.Meille selvisi, että lastensuojeluilmoitus on kaupungin normaali ohjeistus kouluille kyseisiin tilanteisiin, ja että ilmoitus ei johda yleensä muuhun kuin toteamukseen, että tukitoimet ja kotiolot lapsen kohdalla ovat kunnossa. Tämäkö on järkevää resurssien käyttöä?Helsingin kaupunki ei myöskään järjestä erityistä tukea tarvitseville lapsille minkäänlaista iltapäivätoimintaa. Ekaluokkalaisemme joutuikin lopettamaan tavallisessa iltapäiväkerhossa käynnin, koska kuormituksesta ja tuen puutteesta johtuen hän ei pystynyt olemaan 50 lapsen joukossa.Meille vanhemmille vaihtoehdoksi jäi se, että jompikumpi lopettaa työnsä, sillä aikuisen pitää olla pojan seurana, kun hän pääsee koulusta kello 12.30. Kaupunki ei myönnä palveluseteleitä lastenhoitajan palkkaamiseksi, mikäli se mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin.Ihmettelen todella suuresti Helsingin kaupungin tapaa olla suuntaamatta resursseja näin tärkeään asiaan sekä täydellistä piittaamattomuutta autismikirjon lasten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.