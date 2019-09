Mielipide

äly on kirkkaim­millaan juuri täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Ihmisen arvostelukyky taas on juuri silloin sumeimmillaan.Tämä suhteeton asetelma johtaa usein kummallisiin tilanteisiin.Niin käy esimerkiksi koulussa. Kun kokeet on pidetty ja arvosteltu, opettajan luo jonottaa joukko näsäviisaita oppilaita. He vaativat koenumeronsa korottamista mitä mielikuvituksellisimmilla perusteilla.Hento puna nousee poskilleni, kun kirjoitan näitä lauseita ja muistelen menneitä.Erityisesti muistan, kuinka matematiikan opettaja kerran sanoi: ”No niin Lauri, odotinkin jo sinua.”Siinä oli pikku vihje, joka silloin jäi ymmärtämättä.ylioppilaskirjoituksissa oli lyhyen matematiikan tehtävien joukossa kysymys, josta tuli uutinen ja somekohu.Kysymys kuului näin: Erään musiikkikappaleen esittämiseen kuluu 40-henkiseltä kuorolta 7 minuuttia ja 40 sekuntia. Eräässä esityksessä kolme kuoron jäsentä on flunssan takia poissa. Kuinka kauan tämän kappaleen esittämiseen kuluu 37-henkiseltä kuorolta?Ylioppilastutkintolautakunnan tarkoittama oikea vastaus on tietenkin 7 minuuttia ja 40 sekuntia. Opiskelijan tuli hoksata, ettei laulajien määrä vaikuta kuoroesityksen pituuteen.Mutta somessapa suututtiin: Entä jos opiskelija ei tunne kuorolaulua? Silloin kysymys on häntä kohtaan epäreilu. Tai entä jos kolmen oppilaan poissaolo luo kuoroon epävarmuutta ja vaikuttaa esityksen tempoon? Ja onko ylipäänsä kohtuullista, että kirjoitusten tehtävien joukossa on ilmiselvä kompakysymys?Ja niin edelleen.on parempi vastaväite: Entä jos kysymyksessä on kaanon?Perinteisessä kaanonissa yksi laulaja aloittaa, hetken päästä toinen jatkaa ja muut tulevat mukaan yksi kerrallaan samassa kohdassa. Kukin laulaja lopettaa päästessään laulun loppuun. Viimeinen laulaja laulaa lopuksi hetken yksin.Jos kysymys tulkitaan näin, sen voi laskea. Oikea vastaus kuuluu näin:Jos kysymyksessä on perinteinen kaanon, esitys lyhenee seuraavan ensimmäisen asteen yhtälön mukaan.x = 7 min 40 s – (3 × t)t = kaanonin aloittajan ja toisen sisääntulijan välinen aika.Mielestäni ylioppilastutkintolautakunnan tulisi antaa täydet pisteet myös tästä vastauksesta.