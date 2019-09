Mielipide

Veteraanipoliitikko Seppo Kääriäinen toivoo Suomeen sivistyspääministeriä – olisivatko Pirkko Saisio tai Pette

Pitkän linjan

Kääriäisen

Suomen

Akateemisesta

poliitikko Seppo Kääriäinen (kesk) tekee uudessa kirjassaan Aidan toiselta puolelta yllättävän ehdotuksen.Kirjan loppupuolella Kääriäinen päätyy pohtimaan poliittista johtajuutta. Kääriäisen mukaan pääministerin ja puoluejohtajan kaksoisrooli voi olla kantajalleen hyvinkin kuluttavaa epäinhimillisen työtaakan takia. Hän viittaa Kalevi Sorsaan, joka on joskus sanonut yhdistelmän olevan ”miehentappohommaa”.Siksi Kääriäisen mielestä pitäisi harkita myös mallia, jossa puolueen puheenjohtajan ja pääministerin tehtäviä hoitaisivat eri ihmiset. Tai sitä, että pääministeri valittaisiin suurimman puolueen sijaan jostain pienemmästä hallituspuolueesta.Nämä eivät sinänsä ole niin tavattomia pohdintoja, sillä näin on tehtykin. Viimeksi vuonna 1987, jolloin presidentti Mauno Koivisto nosti toiseksi suurimman puolueen kokoomuksen Harri Holkerin pääministeriksi ohi puolueen puheenjohtajan Ilkka Suomisen.mukaan pääministerin tulee hallita ulko-, eurooppa- ja talouspolitiikka, sillä ne ovat hallituksen työn keskiössä ja Suomen kannalta elintärkeitä asioita. Mutta sitten tulee se Kääriäisen yllätys.”Kysyn kuitenkin, tekisikö terää valita joskus sopivassa tilanteessa pääministeri sivistyksen kentältä, suomalaisen koulun, yliopiston, tieteen tai kulttuurin puolelta”, Kääriäinen kirjoittaa.Kääriäinen myöntää, että ehdotus voi kuulostaa erikoiselta. Tulevaisuus kuitenkin edellyttää Kääriäisen mukaan uudenlaisia näkökulmia. Ja toisaalta sivistys on suurin yksittäinen tekijä Suomen selviytymisen ja menestyksen taustalla.”Olisihan siinä hohtoa todeta, että Suomea johtaa leimallisesti sivistyspääministeri”, Kääriäinen kirjoittaa.Kääriäisen mukaan ehdotus voidaan toki toteuttaa niin, että pääministeriksi nostettaisiin joku sivistys- ja koulutusasioihin keskittynyt poliitikko. Varsinaisesti Kääriäinen kuitenkin tuntuu toivovan, että kyseinen henkilö tulisi politiikan ulkopuolelta tieteen, taiteen tai koulutuksen alalta.itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä pääministerit tapasivat siirtyä tehtäväänsä kävelemällä Senaatintorin poikki yliopiston päärakennuksesta Valtioneuvoston linnaan. Vuosina 1918–1944 Suomessa oli 22 hallitusta, joista kymmenessä pääministerinä oli Helsingin yliopiston professori. Noina vuosina Suomessa oli vain yksi hallitus, jossa ei ollut yhtään professoria ministerinä.Rooman kirjallisuuden professori Edwin Linkomies toimi pääministerinä jatkosodan aikana 1943–1944. Hänen jälkeensä professoreita ei ole nähty pääministereinä. Poikkeuksen tekee Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan paikalta pääministeriksi vuonna 1957 noussut V. J. Sukselainen, joka oli aiemmin toiminut Yhteiskunnallisen korkeakoulun kansantaloustieteen professorina.Ylipäätään sotien jälkeen professoreita on toiminut kovin vähän politiikassa. Asiaa tutkinut emeritusprofessori Seikko Eskola selittää professorikatoa muun muassa politiikan ammattimaistumisella. Takavuosina professorit saattoivat ainakin vähän hoitaa virkaansa politiikan tekemisen ohessa. Enää se ei olisi mahdollista. Poliitikon luottamustoimesta on tullut ammatti.Kiinnostavaa Kääriäisen ehdotuksessa onkin se, että hän itse edustaa ammattimaiseksi muuttunutta poliitikkosukupolvea. Vuonna 1948 syntynyt Kääriäinen meni vuonna 1970 töihin keskustan puoluetoimistolle ja työskenteli sen jälkeen politiikassa lähes 50 vuotta. Nyt hän kuitenkin kaipaisi maan johtoon sivistysvaikuttajaa politiikan ammattilaisten ulkopuolelta.Kuka tämä henkilö voisi olla?maailmasta ensimmäisenä mieleen tulevat esimerkiksi Anu Kantola, Juho Saari, Sixten Korkman, Petteri Taalas, Kirsti Lonka, Irma Thesleff ja Amerikan-professori Bengt Holmström.Monialataiteilija Vesa-Matti Loiri on kansan kaikkein syvimpien tuntojen tulkki, mutta suomalaiset eivät ehkä silti haluaisi häntä päättämään maan asioista. Kirjailija Juha Hurmeen johdolla Suomea vietäisiin varmasti kiehtovaan suuntaan. Tai kapellimestari Esa-Pekka Salosen. Kirjailija Pirkko Saisio on puhunut kiinnostavasti samanmielisten liiallisen kuplautumisen ongelmista.Mutta sanokaa te, arvoisat lukijat, kuka olisi hyvä politiikan ulkopuolinen henkilö Suomen sivistyspääministeriksi. Ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen marko.junkkari@hs.fi.