Mielipide

Sote-hankkeessa kannattaisi muuttaa näkökulmaa

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaaroina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliin

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

sote-uudistus ei ole edes alkanut, on herännyt epäilyjä, toteutuuko hanke aikataulussa. Esimerkiksi pääministeri Antti Rinne (sd) on arvioinut, ettei sotea saada ihan valmiiksi tällä vaalikaudella. On riski, ettei sotea saada edes kunnolla alkuun.Nyt näyttää siltä, että aikaisempien hallitusten kompastuskivet on jo unohdettu eikä erheistä ole opittu kylliksi. Mittaville hallinnon uudistuksille tarvittaisiin riittävän suuri poliittinen yksimielisyys. Tätä ei välttämättä nyt ole. Yli hallituskausien ulottuvaa tahtotilaa ei tavoitella, vaikka se olisi välttämätöntä vaikutusten – esimerkiksi hyvän hoidon – kannalta.alueiden erilaisuuttakaan ei ole edelleenkään kunnolla sisäistetty, vaan enemmän puheenvuoroja käytetään yhtenäisesti rakentuvan soten puolesta. Lisäksi perustuslaillisten ongelmien strateginen analyysi on tekemättä. On vaara, että Suomessa ajaudutaan taas uudistuksen tekemisessä umpikujaan.Tilanne voi johtaa moniin ongelmiin. Kansalaiset voivat turhautua entisestäänkin palveluiden takkuiluun. Luottamus julkiseen hallintoon ja poliittiseen päätöksentekoon vähenee. Henkilöstö, joka on kerta toisensa jälkeen jaksanut lähteä valmistelemaan uudistusta, saattaa sekin turhautua.ovat myös yleinen pysähtyneisyys ja odottaminen kaikessa kehittämisessä. Esimerkiksi vuoden 2018 jälkeen ei ole tehty yhtään kuntaliitospäätöstä. Kustannukset karkaavat, Suomen vakaa hallinto rapautuu asteittain, ja kansainvälinen maine menetetään.Tarvitaankin aito ulospääsy sote-uudistuksen sokkeloista. Selkeimmin tämä toteutuisi muuttamalla uudistuksen näkökulmaa. Ehdotamme ylhäältä alas -strategian sijaan sote-uudistuksen pohjaksi kuntien itsehallintoa kunnioittavaa ja perustuslakivaliokunnan hyväksymää ”alhaalta ylös ja ylhäältä perälauta” -rakenneuudistusmallia.Mallissa kunnat velvoitettaisiin lailla määräajassa sopimaan yhteistyöstä. Uhkana on valtioneuvoston yksipuolinen päätös mallista.Tämänsuuntainen malli on hyväksytty perustuslakivaliokunnassa pelastusalan uudistuksen yhteydessä. Silloin Suomeen syntyi 20 isäntäkuntajohtoista ja kaksi maakuntaliittojohtoista pelastuslaitosta. Uudistusta on pidetty yleisesti onnistuneena.Ehdottamamme malli antaisi tilaa maakunnalliset erityspiirteet huomioiville ratkaisuille. Monella alueella onkin jo hyvin hahmottunut se, miten sotea kannattaa toteuttaa alueellisina palvelurakenteina. Kokemusta on jo muun muassa erilaisista isäntäkuntiin perustuvista ratkaisuista.pääsykin on mahdollista. Uudenmaan lähiaikoina hahmottuvan mallin sovellus antaa jo osviittoja muille maakunnille. Selkein tie etenemiselle voisi olla se, että muiden maakuntien kunnille asetettaisiin tehtäväksi esittää oma, yhteisesti hyväksyttävissä oleva rakenneratkaisu vuoden 2020 loppuun mennessä. Niiden perusteella muokattaisiin vuoden 2021 aikana valtakunnallinen kokonaisratkaisu ja siihen liittyvä valtiovarainministeriön valmistelema rahoitusjärjestelmä.