Mielipide

Mahdollisesta eläinpölystä asiointi­tiloissa pitäisi kertoa selkeästi

Eläimet

ovat yleistyneet kahviloissa, pubeissa, ravintoloissa, kampaamoissa ja muissa tiloissa, joissa niitä ei aikaisemmin ole ollut. Tämä hankaloittaa allergisen ihmisen elämää, koska asia tulee usein yllätyksenä. Eläinpöly jää tiloihin ja aiheuttaa oireita, vaikka lemmikki olisikin jo poistunut tilasta.Ongelmaa helpottaisi, jos eläinystävälliset palveluntarjoajat ilmoittaisivat asiasta selvästi ovillaan sekä muussa viestinnässään.Eläimiä tuodaan myös yhä enemmän työpaikoille. Esimerkiksi toimistokoirien on todettu lievittävän stressiä ja luovan työpaikalle mukavaa tunnelmaa. Eläinystävällisten työpaikkojen kannattaisi rajoittaa eläinpölyn kulkeutumista tiettyihin tiloihin. Tätä ei voida täysin estää, sillä pöly liikkuu aina tilasta toiseen ihmisten ja ilmavirran mukana.Toimistolemmikit ovat ongelmallisia myös muualla kuin omalla työpaikalla. Työskenteleminen yhteistyökumppanin eläinpölyisessä kokoushuoneessa on allergiselle ikävä yllätys, johon ei aina pysty edes varautumaan. Vierailijoille sekä työnhakijoille kannattaisi kertoa aina ennakkoon siitä, että yhtiön toimitiloissa on eläimiä.Allergioita on erilaisia. Oireet vaihtelevat pienestä epämukavuudesta rajuihin reaktioihin. Myös niin kutsutut allergiaystävälliset eläimet voivat aiheuttaa oireita herkimmille. Allergikko itse tuntee parhaiten oman sairautensa ja tietää, miten paljon altistusta hän milloinkin kestää, ja pystyykö oireita hillitsemään riittävästi ajoissa otettujen lääkkeiden avulla.