hallituksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu työllisyysasteen nostaminen. Kotimaisia työmarkkinoita riivaavan kohtaanto-ongelman takia työperäinen maahanmuutto onkin nostettu usein yhdeksi tärkeäksi ratkaisuksi. Valitettavasti Maahanmuuttoviraston (Migri) pitkittyneet käsittelyajat ja hyvän hallinnon horjuvat käytännöt aiheuttavat huomattavia hankaluuksia yrityksille ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa.Migrin haparoinnista kärsivät myös ulkomaiset erityisasiantuntijat, joihin ei edes sovelleta paljon parjattua saatavuusharkintaa. Tällä hetkellä tässäkin kategoriassa oleskelulupahakemusten tavanomaiset käsittelyajat ovat jopa 3–4 kuukautta.Migrillä on myös yli kuukauden mittaiset ajanvarausjonot asiakaspalvelupisteisiinsä sekä hankaluuksia valmiiden oleskelulupakorttien toimittamisessa. Luvan hakemiseen ja lupakortin saamiseen voi kulua jopa puoli vuotta. Tämä on pitkä aika mille tahansa työnantajalle avoimen tehtävän täyttämiseen, ja sietämättömän pitkä aika uuden työsuhteen alkua odottavalle työntekijälle.Erityisasiantuntijoiden lupaprosessin pitäisi olla nopea ja yksinkertainen, sillä hakijoita tässä kategoriassa on vähän. Hakijoilla on keskivertoa suuremmat tulot, eikä siten huolta toimeentuloedellytyksen täyttymisestä.Erityisasiantuntijoiden työnantajat ovat myös pääsääntöisesti isoja ja tunnettuja kotimaisia tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka tukevat työntekijöitään hakemusten jättämisessä varmistaen, ettei niitä jätetä puutteellisina, kuten muissa hakemuksissa usein käy. Päätökset hakemuksiin tässä kategoriassa tulevatkin yleensä vuorokauden sisällä niiden käsittelyyn ottamisesta, ja pitkä käsittelyaika muodostuu lähinnä hakemusten roikottamisesta käsittelyjonossa.Lupaprosessin keston lisäksi Migrillä on puutteita hakemusten yhdenmukaisessa käsittelyssä. Lähes identtisiin hakemuksiin saatetaan tehdä käsittelijästä riippuen prosessia entisestään hidastavia lisätietopyyntöjä, kun taas toinen saman työnantajan palveluksessa vastaavilla pätevyyksillä ja työehdoilla varustettu hakija saa päätöksensä nopeasti.Myös perhesiteiden todistamisessa käytännöt vaihtelevat mielivaltaisesti. Hiljattain eräältä saman sukupuoliselta avoparilta vaadittiin yhteisen vuokrasopimuksen lisäksi heteropareilta harvoin vastaavissa tilanteissa edellytettäviä lisäselvityksiä yhdessä asumisesta.