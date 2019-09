Mielipide

Sivistysmatka Eurooppaan paljastaa aineen syvärakenteen

Eurooppa

Alla

Euroopassa

Euroopassa näyttää aika tutulta kuvissa 50 vuotta sitten. OK, kännyköitä ei näprätty, mutta vaikkapa HS:n palstan 50 vuotta sitten kuvat ovat lähellä tätä päivää.Harva voi kertoa elämästään sata vuotta sitten. Kuvista näemme, että katukuva oli aika erilainen. Hevoset, vaatteet, ravintolat. . . Sähkövalot, autot ja puhelimet yleistyivät vasta.Kodintekniikkaa, oliko sitä edes?Millainen Eurooppa on vuonna 2070, noin 50 vuoden kuluttua? Sähköautot tietysti hyrräävät. Posti ja paketit kulkevat lennokeilla. Kerrostalojen seinät ovat vihreitä, koska pystyviljely yleistyi.Onkohan kodeissa jo kvanttitietokone?Eurokansalainen vuonna 2120 ei ehkä enää tunnista, mitä kaikkea vuoden 2019 kuvissa näkyy. Mitä tavaroita he itse käyttävät 2100-luvulla?Auttaisiko tässä Euroopan-turnee? Tällainen Grand Tour, sivistysmatka, oli 1700- ja 1800-luvuilla selviö vauraalle yläluokan pojalle. Erityisesti britit kiersivät kuukausia Euroopassa. Klassisia kohteita olivat Venetsia, Rooma, Pompeiji ja Alppien ylitys.yksi listaus uudelle Euroopan-turneelle, tutkimuslaitoksia joka säädylle.Diamond. Oxfordshire, Britannia.Valtava magneettikehä kokoaa hyvin vahvaa valoa. Sitten se kohdistetaan eri aineisiin, elimistön proteiineista aina suihkumoottorien ahtimiin. Näin paljastuu aineen syvärakenne.Xfel. Schenefeld, Saksa.Laitos tuottaa maailman vahvimpia röntgensäteitä laserin avulla. Senkin avulla näemme aineen uusia piirteitä.Cern. Geneve, Sveitsin ja Ranskan raja.Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus on jo tutumpi. Cernin kuulu sivutuote on world wide web, joka räjäytti internetin kukoistukseen.Gran Sasso. L'Aquila, Italia.Maailman suurin maanalainen tutkimuslaitos. Se tutkii avaruuden ilmiöitä, neutriinoja ja astrofysiikkaa.CSC. Kajaani, Suomi.Tieteellisen laskennan keskus. Kun Kajaani saa pian uuden supertietokoneen, se on maailman nopeimpia.Kun maailma muuttuu, sitä vie perustutkimus. Uudet tuotteet ovat pakottavasti ekologisempia. Ne säästävät energiaa ja ovat kestäviä. Turnee tulevaisuuteen jää tässä vain raapaisuksi – Eurooppa kun tutkii hurjasti. Yhdysvallat ja Kiina sinnittelevät rinnalla.levisi teollinen vallankumous, kun aristokraattien pojat lähtivät oppiin. Ja täällä se jatkuu.