Mielipide

Työvoiman liikkuvuutta Pohjolassa on tuettava

Ihmiskunta

Pohjoismaisten

Antti Rinteen (sd)

etsii nyt ratkaisuja jättimäisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Avaintehtävissä työskentelee muun muassa luonnontieteellisten ja luonnonvara-alojen korkeasti koulutettuja osaajia.Moni asiantuntija on valmis muuttamaan työn perässä saadakseen koulutustaan ja osaamistaan vastaavan työpaikan. Muissa Pohjoismaissa houkuttelee maantieteellisen läheisyyden lisäksi tuttuus: samankaltaiset yhteiskuntajärjestelmät ja työmarkkinoiden rakenteet sekä toisiaan lähellä olevat tapa- ja työkulttuurit. Mahdollisuus liikkua sujuvasti työn perässä on kaikkien Pohjoismaiden yhteinen etu.Pohjoismaan kansalaisia muuttaa toiseen Pohjoismaahan vuosittain noin 50 000, ja nykyisin noin 260 000 työskentelee pysyvästi tai tilapäisesti toisessa Pohjoismaassa. Lisäksi noin 70 000 käy päivittäin töissä toisessa Pohjoismaassa.Vaikka Pohjoismaat ovat tehneet pitkään yhteistyötä, maasta toiseen työn takia muuttava kohtaa edelleen muuttohalua vähentäviä käytännön esteitä, joita on mahdollista helpottaa yhteisillä poliittisilla ja hallinnollisilla ratkaisuilla.luonnontiede- ja luonnonvara-alojen ammattiliitot selvittivät keväällä jäsentensä työperäisen liikkumisen ongelmia. Liittojen jäsenet ovat koulutukseltaan muun muassa bio-, geo-, elintarvike-, ravitsemus-, maatalous-, metsä- ja ympäristötieteilijöitä sekä kemistejä ja fyysikoita. Esille nousi lukuisia esteitä, jotka vaikeuttavat todennäköisesti myös muiden alojen asiantuntijoiden liikkumista Pohjoismaasta toiseen.Yksi keskeinen este ovat ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen liittyvät ongelmat. Pohjoismaissa monet ammatit ovat valtion, toimialan tai ammattikunnan itsensä sääntelemiä. Sääntely on liikkumisen este silloin, kun yhdessä Pohjoismaassa hankittua ammattipätevyyttä ei suoraan tunnusteta toisessa maassa, vaikka sitä edellyttäviä työtehtäviä olisi tarjolla. Tällaisia ammatteja ovat muun muassa terveydenhuollossa työskentelevät mikrobiologit ja ravitsemusterapeutit. Pätevyysvaatimusten yhtenäistäminen ja molemminpuolinen tunnustaminen pitää toteuttaa viipymättä.Esteitä liittyy myös sosiaali- ja työttömyysturvaan. Pohjoismaiden välillä on edelleen huomattavia eroja vanhemmuuteen sekä lasten huoltajuuteen ja hoitoon liittyvässä lainsäädännössä. Esimerkiksi sosiaalietuuksien perustana olevat perheen ja vanhemmuuden määritelmät eroavat huomattavasti.Myös työttömyysturvajärjestelmät poikkeavat toisistaan, mikä voi johtaa siihen, että paluumuuttaja jää perusturvan varaan. Toisessa Pohjoismaassa työskennellyt Suomeen palaava kansalainen ei pysty hyödyntämään kartuttamaansa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jollei hänellä ole palatessaan voimassa olevaa työsuhdetta. Esteitä muodostavia kansallisia säädöksiä tulisi muuttaa ja maiden sosiaali- ja työttömyysturvaa koskevaa lainsäädäntöä yhtenäistää.Perheasioiden järjestämistä toisessa Pohjoismaassa on tuettava. Lasten ilmoittaminen päivähoitopaikkaan tai kouluun etukäteen toisesta Pohjoismaasta pitää tehdä mahdolliseksi. Arjen sujumista on helpotettava muun muassa hyväksymällä toisten Pohjoismaiden henkilötunnukset pankki- ja muun asioinnin sujuvoittamiseksi.hallitus noteeraa pohjoismaisen yhteistyön asialistallaan korkealle. Hallituksessa on pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r), ja hallitusohjelmaan on kirjoitettu selkeitä tavoitteita pohjoismaisen liikkuvuuden edistämiseksi. Hallitusohjelman mukaan Pohjoismaiden on oltava maailman parhaiten integroitunut alue. Ohjelmassa luvataan myös, että Suomi pyrkii helpottamaan kansalaisten liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä, toimii aktiivisesti olemassa olevien rajaesteiden poistamiseksi ja pyrkii ottamaan huomioon, ettei uusia rajaesteitä synny Pohjoismaiden välille uusia lakeja laadittaessa.Tiivistämällä yhteistyötä ja rakentamalla nykyistä yhtenäisempää työssäkäyntialuetta pystymme paremmin hyödyntämään yhteistä osaamistamme ja vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Suomella on alkaneella hallituskaudella loistava tilaisuus sujuvoittaa työperäistä liikkumista Pohjoismaiden välillä.