Mielipide

Olin pesemässä hampaita, kun huomasin ikkunan takana Kiinan uuden ydinohjuksen

Näin Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reutersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lauantai-iltana makuu­huoneen ikkunasta mannerten­välisen ydin­ohjuksen.Olin juuri pesemässä hampaita Pekingissä, kun ohjusta kuljettava erityisvalmisteinen rekka-auto jyristi pitkin katua. Ohjus oli valtava pötkylä auton selässä, harmaiden suojien alla. Se kulki osana loputonta sotilasajo­neuvojen letkaa kohti Tiananmenin aukiota.Osasin olla ikkunassa, koska viime viikkoina sieltä on näkynyt kaikenlaista. Virallisten ohjeiden mukaan meidän pitäisi olla kurkkimatta, mutta on ollut vaikea totella, kun taivaalla mouruaa hävittäjiä, tankit ryömivät aavemaisesti pilvenpiirtäjien välissä ja nyt oli sitten tämä Kiinan uusi ballistinen ydinohjus.Se oli puolikkaan rivitalon pituinen.kansantasavalta täyttää tänään 70 vuotta. Maa juhlistaa syntymäpäivää kaikkien aikojen suurimmalla paraatilla, jonne kadulla kulkeneet aseet ja ajoneuvot olivat matkalla. Lauantaina vielä harjoiteltiin, mutta tänään tiistaina on pääpäivä. Paraatissa on 15 000 sotilasta, 160 lentokonetta, 580 ajoneuvoa ja 1300-päinen orkesteri.Kiinan sotilasjohto on toistuvasti todennut, että paraati korostaa maailmanrauhaa. Todellisuudessa taitaa kuitenkin olla niin, että tiistaina Kiina riisuu paitansa ja pullistelee muskeleitaan.Viestin voi lukea myös niin, että maailmanrauha säilyy, kunhan kukaan ei ala ryttyillä Kiinalle. Seitsemänkymppinen haluaa näyttää, että on viime vuosina alkanut käydä taas salilla.Xi Jinpingin vallassaolovuosien aikana Kiina on modernisoinut armeijaansa. Heinäkuussa julkistettu valkoinen paperi totesi suoraan, että Yhdysvallat on kilpaileva supervalta, joka Kiinan on oltava valmis haastamaan myös sotilaallisesti.Tätä Kiina vakuuttaa aina: se ei halua heristää nyrkkiä ja uhitella muille. On kuitenkin ilmeistä, että tiistaina se aikoo silti vähän värisyttää rintalihaksiaan – ja nimenomaan Yhdysvaltain suuntaan.valokuvaaja näki saman ohjuksen kuin minäkin. Kuvatoimisto vahvisti sen olevan mitä todennäköisimmin uusi mannertenvälinen ballistinen DF-41-ohjus, joka yltää miltei minne vain. Tähän asti ohjus on ollut puolisalaisuus, jonka virallista esittelyä on jo odotettu.Ja siinä se nyt oli, meidän kotikadulla.Vaikka kyse on vain paraatista, massatuhoaseen näkeminen omilla kulmilla säväytti – eikä mitenkään hyvällä tavalla.Reaktio taisi olla juuri sellainen, jota Kiina kansainväliseltä yleisöltä toivookin.