Suomen talouspolitiikassa on varauduttava synkkeneviin näkymiin

näkymät ovat pitkän suvanto­vaiheen jälkeen synkkene­mässä. Talous­kasvu on jo hiipunut Yhdys­valloissa, Kiinassa ja Euroopassa. Poliittiset riskit uhkaavat talouden vakautta: brexit, Donald Trumpin kauppa­politiikka, Lähi-idän konfliktit. Velka on häiriöille altista ja sitä on maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.Erityisen haavoittuva on tarvittaviin uudistuksiin kykenemätön euroalue. Etelä-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa ovat eri mieltä uudistusten periaatteista, joten juna seisoo. Pankkiunioni ei ole valmis, ja muitakin uudistuksia kaivattaisiin.Suomen lisäongelmana on, ettei meillä ole yhteisesti omaksuttua palkanmuodostuksen ”Suomen mallia”. Palkkakoordinaatiota tukeva malli tarvittaisiin. Sen kantavana periaatteena tulisi olla kilpailukyvyn säilyttäminen.Euroopan keskuspankki (EKP) on syystä huolissaan Euroopan talouden sakkaamisesta. EKP alensi vastikään ohjauskorkoaan ja päätti käynnistää uuden arvopapereiden osto-ohjelman. Näin toteutettiin markkinoilla vallinneet odotukset. Niiden pettäminen olisikin voinut johtaa pörssikurssien laskuun.rahapolitiikan vaikutukset jäävät vaatimattomiksi: narulla ei voi työntää. Lisäksi hyper­ekspansiiviseen rahapolitiikkaan liittyy enemmän ongelmia. Se ruokkii varallisuusarvojen kuplia ja murentaa pankkien kannattavuutta sekä sallii pankkien pitävän taseissaan hoitamattomia luottoja. Huonosti toimivia yrityksiä pysyy pystyssä. Ei tapahdu ”luovan tuhon” kautta sitä talouden uudistumista, joka on hyvän tuottavuuskehityksen taustalla.Nyt kaivataan finanssipoliittista elvytystä, etenkin ­Euroopassa. Sitä ovat esittäneet EKP:n väistyvä puheenjohtaja Mario Draghi ja aloittava puheenjohtaja Christine Lagarde. Asenteet ovatkin muuttumassa elvytykselle myönteisemmiksi (jopa) Saksassa ja Hollannissa. Resepti on Keynesin oppien mukainen: rahapolitiikan menettäessä tehonsa on taloutta ja työllisyyttä tuettava ­finanssipolitiikalla. Se tarkoittaa veronkevennyksiä tai julkisten menojen lisäyksiä. Erityistä painoa voi antaa julkisille investoinneille.Finanssipoliittinen elvytys on sitä tehokkaampaa, mitä useampi maa voi osallistua siihen: kukin maa hyötyy omansa ohella myös muiden maiden elvytyksestä. Finanssipoliittista liikkumatilaa omaavia maita on etenkin Pohjois-Euroopassa: Saksa, Hollanti, Itävalta ja Pohjoismaat.Myös Suomen finanssipolitiikka on hallituksen budjettiesityksen mukaisesti muuttumassa hitusen elvyttävämmäksi, jos kohta enemmän julkisen kulutuksen kuin investointien kautta. Onko tähän varaa? Onko se epäreilua tulevia sukupolvia kohtaan? Eikö se riko EU-sääntöjä vastaan? Johtaako se luottamuspulaan rahoitusmarkkinoilla? Onhan meillä julkisen talouden kestävyysvaje.on rakenteelliset pulmansa mutta se kuuluu silti maihin, joilla on mahdollisuuksia finanssi­poliittiseen elvytykseen. Se voi aiheuttaa pulmia EU-sääntöjen kannalta, mutta ongelmaa ei tarvitse dramatisoida. Rahoitusmarkkinoilla valtio säilyttänee luottokelpoisuutensa melko hyvänä vielä pitkään.Olennaista on, että elvytys toteutuisi panostamalla tulevaisuuteen. Kyse voi olla tie- ja ratahankkeista, ympäristönsuojelusta tai koulutuksesta ja tutkimuksesta. Nuorten koulutustasoa pitää nostaa. Se on avain pärjäämiseen. Myös panostukset lapsipolitiikkaan vahvistavat talouttamme pitkällä aikavälillä.voi lyhyellä aikavälillä osittain rahoittaa itseään lisäämällä työllisyyttä ja verokertymiä. Pitkällä aikavälillä investoinnit eivät juuri heikennä julkisen talouden tasapainoa, jos panostukset kohdennetaan hyvin. Ja tällöin tulevat sukupolvet perivät suuremman velkataakan lisäksi myös enemmän fyysistä ja henkistä pääomaa tai paremman ympäristön. Velalla rahoitettu elvytys ei tällöin ole epäreilua tulevia sukupolvia kohtaan.Elvyttävälle finanssipolitiikalle on synkkenevien näkymien ja matalan koron oloissa perusteensa – etenkin jos toimien kohdentaminen vahvistaa talouden suorituskykyä. Toki viimeistään keväällä on syytä odottaa työmarkkinajärjestöiltä ja hallitukselta myös rakenteellisia toimia työllisyysasteen nostamiseksi. Ne toimet olisivat elvyttävämmälle politiikalle tuiki tarpeellinen tuki.