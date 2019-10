Mielipide

Helsingin vauhtisokeus luo arkkitehtonisia torahampaita ja vastakkainasettelua

nopea kasvu ja rakennusbuumi ovat herättäneet monenkirjavia tunteita. Töölön alueelle suunniteltu lisärakentaminen on ­jopa synnyttänyt vastaliikkeen.Kaupunkiympäristö on inhimillisessä aikaskaalassa ikuista. Siksi sitä tulisi kehittää harkiten ja ajan kanssa pysyvien virheiden välttämiseksi. Kerralla ei tarvitse saada valmista, ei edes yhdessä sukupolvessa.Helsingin kasvua vaivaa vauhtisokeus. Tonttipulalla ja asuntojen hinnoilla perustellaan kiirettä ja suunnitelmien suuria mittasuhteita.Tosiasiassa emme elä kriisi­aikaa. Meillä ei ole tarvetta asuttaa nopeasti satojatuhansia ihmisiä Helsinkiin. Meidän ei ole pakko tukkia jokaista aukkoa kaupunkikuvassa aikamme ideologian mukaisilla tuotoksilla. Voimme jättää jotain tehtävää tuleville sukupolville.Kaupunkirakentamisen historiasta on helppo löytää esimerkkejä vastaavista korkea­lentoisista aikakausista, jolloin ”Rooma” rakennettiin uudestaan yhdessä sukupolvessa. Myöhemmin näitä suunnitelmia on pääosin kauhisteltu aikansa hullutuksina.Historiallisen kaupungin, jollainen Helsinki on, viisain kehityskulku on inkrementaalisuus, nykyisten asukkaiden ja histo­rian kunnioitus.Vauhtisokeus luo paitsi arkkitehtonisia torahampaita myös vastakkainasettelua. Helsinki on meidän kaikkien kaupunki, ja sen tulisi siten kehittyä pää­osin konsensusperiaatteella.Määräenemmistömenettely, jollainen kunnallishallinto on, ei huomioi sitä, että olemme joka tapauksessa toinen toistemme naapureita nyt ja tulevaisuudessa. Kaikkien mielipiteiden kunnioittaminen ja pienimmän pahan periaate on siten kauas katsova metodinen valinta, jonka mukaan kaupunkiamme tulisi rakentaa.