Yksi tehokas keino vähentää ilmastopäästöjä on saanut liian vähän huomiota

ilmaston­muutoksesta tuskin jättää ketään kylmäksi. Yksi ahdistuu ja toinen suuttuu, koska ei haluaisi muuttaa elin­tapojaan. Siitäkin voi kiistellä loputtomiin, mikä merkitys yksittäisen ihmisen teoilla ylipäätään on.Poliitikot vastaavat isoista linjoista, mutta he myös reagoivat kansalaisten toiveisiin ja vaatimuksiin. Yksittäisten ihmisten teoilla on sitä suurempi mer­kitys, mitä suurempi joukko ihmisiä muuttaa toimintaansa.hiilipäästöjen vähentäminen on varmasti helpointa silloin, kun siitä hyötyy itse ja hyödyn voi mitata vaikkapa rahassa. Kohtuullisuus elämäntapana tarkoittaa myös säästöjä omassa taloudessa.Julkisuudessa on puhuttu paljon lihansyönnistä, autoilusta ja lentämisestä, mutta yksi todella iso asia on saanut vähemmän huomiota. Liikkumisen ja syömisen ohella ilmastopäästöjen merkittävä lähde on asuminen.Asumisen ilmastopäästöistä kuin myös kustannuksista suuri osa tulee lämmityksestä. Esimerkiksi Helsingissä rakennusten lämmitys on suurin päästöjen aiheuttaja.Pääkaupunkiseudun rakennuksista valtaosa lämpiää kaukolämmöllä, jonka energianlähteenä käytetään edelleen kivihiiltä. Ensi vuosikymmenellä kivi­hiilestä yritetään päästä eroon, mutta saamme ihailla Hanasaaren ja Salmi­saaren hiilikasoja vielä vuosia. Muutosta odotellessa taloyhtiöissä ja kodeissa voi tehdä paljonkin oman hiilikuorman vähentämiseksi.Asuntoa ostaessa kannattaa tutkia taloyhtiön energiatodistus. Se kertoo, paljonko energiaa kuluu ja miten rakennusta lämmitetään.Taloyhtiöissä jokainen osakas voi vaikuttaa siihen, että energiankulutusta hillitään esimerkiksi perusparannusten yhteydessä. Tiiviimmät ikkunat tarkoittavat myös mukavampaa asumista.termostaatit pitäisi puhdistaa säännöllisesti, jotta ne toimivat hyvin. Termostaattia ei pitäisi myöskään peittää millään, kuten verhoilla.Riittävä sisälämpötila talvella on 21–22 astetta. Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella tuo viiden prosentin säästöt lämmityskuluissa. Liian kuumassa myös nukkuu huonosti.Syysiltoina voi laittaa villasukat jalkaan ja sytyttää kynttilöitä. Jos siitä huolimatta viluttaa, voi vaikka hakeutua lähelle toista ihmistä ja pyytää, että lämmitä minua.