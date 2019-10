Mielipide

EU:n Afrikka-strategiaan tarvitaan uutta ajattelua

räjähdysmäinen väestön­kasvu ja muuttopaineet Eurooppaan ovat yhdessä ilmaston­muutoksen kanssa tulevien vuosikymmenten tärkeimpiä kysymyksiä Euroopalle. EU aikookin laatia Afrikka-strategian, ja tulevalla kansain­välisistä kumppanuuksista vastaavalla komissaarilla Jutta Urpilaisella on tässä työssä keskeinen rooli.EU:n Afrikka-strategialla halutaan vastata Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton juurisyihin, kehityksen puutteeseen ja epävakauteen. Suomella on erinomainen tilaisuus uudistaa toimintaansa Afrikassa ja samalla vaikuttaa EU:hun.Afrikka on ollut kehitysyhteistyön pääkohde maailmassa viime vuosikymmenet. Afrikka-hankkeissa ovat olleet mukana kaikki kehittyneet maat, Kiinan kaltaiset nousevat taloudet, YK, kansalaisjärjestöt, kehityspankit ja yksityiset säätiöt.Epävakauden takia ulkomaiset ­investoinnit ovat paljolti kiertäneet Afrikan, ja maanosan sisäinen ulkomaankauppa on alikehittynyttä. Työpaikkoja on syntynyt liian vähän. Nyt on syytä arvioida avoimesti, miksi ei ole päästy pidemmälle.ja Suomen Afrikka-strategiat eivät voi olla vain vanhoin opein ja periaattein koottavia marssisuunnitelmia. Myös uusia keinoja ja painotuksia tarvitaan.Toiminnan hajanaisuus heikentää EU:n kokonaispanosta. Unionin kehitysyhteistyöhön osallistuvat usein komission lisäksi muutkin EU-toimijat, kuten Euroopan investointipankki, ja lähes kaikissa Afrikan maissa toimivat lukuisat EU-maat kansallisine ohjelmineen. Koordinaatiota ja työnjakoa on lisättävä, jotta päästään parempiin tuloksiin.Kumppanuudet maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ovat tärkeä osa strategiaa. Kehitysyhteistyötä tarvitaan, mutta muutakin läheistä yhteistyötä pitää lisätä.Afrikan sisäisillä vapaakauppasopimuksilla on valtava kehityspotentiaali. Myös EU:n kauppasopimukset Afrikan kanssa ovat tärkeitä, ja niiden kehitysvaikutuksia on syytä seurata jatkuvasti. Kaupan kannalta logistiikassa ja infra­struktuurissa on vielä pahoja puutteita.Afrikassa pitäisi luoda edellytyksiä ulkomaisille investoinneille. Tilaa on myös yksityiselle vaikuttavuussijoittamiselle. Tarvittavia työpaikkoja syntyy lähinnä yksityistä sektoria ja yrittäjyyttä monialaisesti kehittämällä. Maatalous voisi luoda uutta työtä eniten ja nopeimmin.Jo ilmastotavoitteiden vuoksi Suomen pitäisi pyrkiä metsittämisen merkittävään lisäämiseen Afrikassa. Maanosassa on paljon metsätalouden potentiaalia.tarvitaan lisäpanostusta Afrikan vakauden vahvistamiseen, kriisinhallintaan ja ratkaisujen löytämiseen sisäisissä konflikteissa varsinkin hauraissa maassa. Ääri-islamistinen Boko Haram on laajalle levit­täytynyt, ja Isis on osin vetäytynyt ­Lähi-idästä Afrikkaan. Afrikan unioni voi usein olla EU:lle tärkeä yhteistyökumppani.Korruptio on yhä usein suuri este kehitykselle. Sinisilmäisyydestä on opittu kokemuksen kautta. Hyvän hallinnon edistäminen vaatii entistä taitavampaa toimintaa.Afrikan maiden omien voima­varojen valjastaminen kehitykseen kaipaa tukea verojärjestelmien kehittämiselle ja monikansallisten yritysten verovälttelyn suitsimiselle.Nimenomaan Afrikassa on saavutettu monin paikoin merkittävää edistystä panostamalla naisten ja tyttöjen aseman tukemiseen eri ­tavoin. Naisten aseman paraneminen lisää kehityksen mahdollisuuksia kaikilla aloilla.juurisyihin vaikuttaminen ei ole helppoa. Humanitaarinen apu on jatkossakin tärkeää. Pakolaisleireistä ei päästä nopeasti eroon. Ihmissalakuljettajilla riittää yhä asiakkaita, kun uusia kuljetusreittejä avataan vanhojen sulkeu­tuessa. Monet pääsevät omatoimisestikin Eurooppaan.Ei ole nopeaa tietä siihen, että ihmisiä otettaisiin pakolaisleireiltä järjestäytyneesti.Jos maahanmuuttovirrat selvästi kasvavat, käytössä ovat todennäköisesti monet samankaltaiset keinot kuin tähänkin asti. Alueellisten maihinnousukeskusten perustaminen esimerkiksi Pohjois-Afrikassa saattaa olla osa ratkaisua, vaikka ajatusta on arvosteltu. Myöskään Turkin ja EU:n välillä solmitun pakolaissopimuksen tarve ei poistu nopeasti.voivat onnistuessaan tehostaa EU-toimintaa. Ne ovat joustavia välineitä, joiden sisällöstä voitaneen sopia EU:n sisällä. Urpilaisella on komissaarina näissä asioissa paljon tehtävää.