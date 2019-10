Mielipide

Jäätiköistä sulava vesi ei jakaudu tasaisesti maailman eri meriin

IPCC:n tuorein raportti ennustaa jopa lähes metrin suuruista merenpinnan nousua seuraavien sadan vuoden kuluessa. Jäätiköistä sulava vesi ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti maailman meriin, vaan merenpinnan nousu riippuu siitä, missä sulaminen tapahtuu. Asia unohtuu usein uutisoinnista, mikä saattaa lisätä epätietoisuutta, jopa tarpeetonta pelkoa.on suurin Tyynen valtameren pienissä saarivaltioissa, joille merenpinnan nousu voi olla katastrofaalinen. Suomen rannikkojen tilannetta tasoittaa huomattavasti jääkauden jälkeinen maannousu, joka Vaasan seudulla on lähes senttimetrin vuodessa ja Helsingissäkin noin neljä millimetriä vuodessa. Toinen nousua pienentävä seikka on, että kaikki sulamisvedet eivät näy Itämeressä.Raportin merkittävin uutinen kannaltamme oli Etelämantereen jäätikön ennakoitua nopeampi sulaminen. Tällä on vaikutusta myös Suomelle – toisin kuin Grönlannin jäätikön sulamisella, josta sulamisvedet päätyvät enimmäkseen eteläiselle pallonpuoliskolle.ensi kuulemalta outo tilanne johtuu jäätikön sulamisesta aiheutuvasta painovoiman muutoksesta. Kun jäätikkö sulaa, sen massa ja myös paikallinen painovoima pienenevät. Tällöin sulava vesi virtaa poispäin jäätiköstä, kohti vastakkaista pallonpuoliskoa. Grönlannin jäätiköiden sulaminen ei juuri nosta Pohjois-Atlantin merenpintaa, eikä meri nouse myöskään Itämeressä Grönlannin jäätiköiden vuoksi. Suurin osa sulamisvesistä päätyy päiväntasaajan eteläpuolisille alueille.Tilanne on vastakkainen, kun Etelämantereen jäätiköt sulavat. Tällöin sulamisvedet päätyvät pohjoiselle pallonpuoliskolle, myös Itämereen. Siksi ilmastopaneelin tulos Etelämantereen jäätiköiden sulamisesta on erittäin tärkeä myös Suomen kannalta, kun arvioidaan Suomen rannikoilla tapahtuvaa merenpinnan nousua.Paikkatietokeskus on 1980-luvun lopulta lähtien ollut mukana Etelämantereen tutkimuksessa määrittämässä jäätiköiden massamuutoksia ja maankuoren liikuntoja Suomen Etelämanner-asemalla Aboalla. Tämä auttaa ymmärtämään Etelämantereella tapahtuvia muutoksia.Rannikoillamme nähtävä maannousu riippuu sekä maankuoren että merenpinnan noususta. Jos maa kohoaa nopeammin kuin merenpinta, uutta maata paljastuu merestä. Tällainen tilanne on länsirannikollamme, jossa maannousu on nopeampaa kuin meren nousu. Helsingissä maa ja meri kohoavat suunnilleen samaa tahtia.Vaikka IPCC:n pessimistisemmät skenaariot toteutuisivat, Vaasan seudulla meri ei vielä valtaa alaa takaisin maalta. Helsingin seudulla meri nousee tulevaisuudessa jonkin verran nopeammin kuin maankuori. Mitään katastrofia tämä ei aiheuta. Ennusteen perusteella eron voi arvioida olevan suurimmillaankin alle viisi millimetriä vuodessa. Vaikutus olisi siis alle puoli metriä vuosisadassa.merenpinta voi Helsingissä nousta ja laskea tuulten vaikutuksesta toista metriä keskiarvostaan. Ennustettu nousu sadan vuoden päästä tarkoittaa sitä, että keskimääräinen merenkorkeus on selvästi nykyisten huippuarvojen alapuolella. Tulvat kuitenkin lisääntyvät, koska ääriolosuhteissa merenkorkeus ylittää nykyiset huippuarvot.