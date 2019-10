Mielipide

Sähkön siirtomaksut kilpailutuksen piiriin

energian hinnoilla toimii ilmeisen hyvin. Sen sijaan siirtomaksujen korotukset osoittavat selvästi, että tehokas ja taloudellinen energian siirto ei toimi. Itse asiassa kukaan ei tiedä, mitkä ovat sähkönsiirron kustannukset. Tilannetta hämärtävät vielä erilaiset olosuhteet eri puolilla maatamme.Todellinen tilanne paljastuu vasta, kun kilpailutus on ollut voimassa muutaman vuoden. Se ei kuitenkaan voi toimia samoin kuin energian kilpailutus, mutta on olemassa muita mahdollisuuksia.Kilpailutus voidaan aloittaa siten, että sähköyhtiöiden toimilupaehtoihin asetetaan määräys, että koko jakelutoiminta on erotettava yhtiöstä erilliseksi toiminnaksi. Toiseen määräykseen on sisällytettävä ehto, että jakelutoiminta on kilpailutettava esimerkiksi kahden vuoden välein. Kilpailun tulisi tapahtua koko maassa yhtä aikaa, esimerkiksi parittomien vuosien toukokuussa. Jos tasavallan hallitus toimii ripeästi, ensimmäinen kilpailutus voisi tapahtua toukokuussa 2021. Kilpailun voittaa yhtiö, joka toimittaa energian halvimmalla kuluttajille. Voittanut yhtiö saisi verkoston hallintaansa elokuun alussa.Suurien yhtiöiden verkosto on tarpeen kilpailuttaa pieninä osina.Itse sähköyhtiö omistaisi verkon. Sähköyhtiö hoitaisi edelleen asiakkaiden laskutuksen. Lasku jakautuisi kolmeen osaan: energiaosuus (asiakas kilpailuttaa), siirtohinta (valtion määräämä taho kilpailuttaa) ja sähköyhtiölle tuleva perusmaksu, jonka suuruutta viranomaiset valvovat.Perusmaksun suuruus edellyttää neuvotteluja yhtiöiden kanssa. Hinnoittelu on toteutettava niin, että yhtiöllä on motivaatio pitää verkosto kunnossa. Siinä tulisi olla pääomaosuus, osuus verkoston tuotosta ja asiakkaiden laskutuskustannukset.Verkon omistajalla olisi oikeus ja velvollisuus valvoa jakeluyhtiön toimintaa.