Mielipide

Tietoturvallisuuden tärkeys tuntuu kaikuvan kuuroille korville

Identiteettivarkaudet

ja tietomurrot ovat olleet esillä yhä enemmän. Tietoturvallisuuden tärkeys tuntuu kaikuvan kuuroille korville. Medialukutaidon merkitykseen on herätty, ja tietosuoja kiinnostaa, mutta tietoturvan merkityksestä ei ole yhtä selvää käsitystä.Kun yleinen asenne on sellainen, että tavallisten tietokoneiden ja älylaitteiden käyttäjien uskotaan olevan turvassa, turvallisuus on uhattuna pahimmassa tapauksessa valtiollista tasoa myöten.Tietoturva-asiat ovat monella menneet yli ymmärryksen, ja kiinnostus on saattanut siksi kadota. Ehkä on puhuttu vaikeaselkoisesti sekä käytetty vieraita termejä ja lyhenteitä, mikä ei ole omiaan tekemään mistään aiheesta kiinnostavaa.”Minulla ei ole mitään salattavaa.” Tämän lauseen olen kuullut monesti neuvottuani vaihtamaan salasanoja silloin tällöin. Tämä on merkki siitä, ettei tietoturva-asioiden ydinkään ole mennyt perille. Kaikilla on salattavaa, mutta moni ymmärtää tämän vasta päädyttyään uhriksi. Pidämmehän ovemmekin yleensä lukittuina ja tarpeen tullen sarjoitamme lukot uudelleen – ihan varalta.Tietoturvallisuuden opetuksen tulisi olla alusta alkaen sellaista, ettei se kuulosta vainoharhaiselta eivätkä termit käsittämättömiltä. Mutta mikä ampuu yli ja mikä on oleellista tietoa?Asennemuutos lähtee siitä, kuinka tyylikkäästi nuorten valistaminen toteutetaan. Harvempi nuori haluaa nörtin leimaa otsaan. Tietoturva on kaikkien juttu.Välinpitämättömän ilmapiirin tulee muuttua. Tietoliikenteen ja -turvallisuuden perusteiden ymmärtäminen on yhtä tärkeä taito kuin lukutaito ja medialukutaito. Pelkkä tietokoneen käytön osaaminen ei riitä. Se onnistuu yhtä nappia painamalla, kuten pölynimurin käyttö. Mutta pölynimurissakin voi olla verkkoyhteys, samoin televisiossa. Nämäkin laitteet ovat haavoittuvia.Suomi on ollut edelläkävijä tietotekniikan opettamisessa peruskoulussa. Suomi on teknologian kärkimaita ja on ollut usein ottamassa uusia teknologioita käyttöön ensimmäisten joukossa monella alalla.Tietoturva ei saa olla nyt heikko lenkki, sillä sen puute voi ­lamauttaa koko yhteiskunnan. Ei ainoastaan verkkosivuja, valtion virastoja tai kunnallisia terveyspalveluja vaan jopa kansallisen turvallisuuden.