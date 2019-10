Mielipide

Moni haluaisi tehdä junamatkalla töitä, mutta se ei onnistu

Neljä tuntia

VR:n

Aloitin

keskeytykse­töntä työ­rauhaa, kauniit maisemat ja junan tasainen kyyti. Näin haaveilin jälleen kerran VR:n kaukojunaan noustessani, vaikka tiesin, että luvassa olisi pettymyksiä ja verenpaineen nousua.Kun juna oli ehtinyt Tikkurilaan, hautasin jo haaveitani tehokkaasti käytetystä junamatkasta. Tätähän tämä olikin.Puolen vuoden aikana työskentely kaukojunassa vailla jatkuvia yhteyden keskeytymisiä on onnistunut yhden kerran. Oli kesäkuinen aamu, kello 5.58, ja olin ainoa matkustaja Helsingistä Kuopioon suuntaavassa vaunussa.junien matkustajamäärät kasvoivat viime vuonna lippuhintauudistuksen ja uusien yhteyksien ansiosta. Kaukojunilla taitettiin yli 13 miljoonaa junamatkaa.Nopea vilkaisu junanvaunuun kertoo, että yhdeksällä kymmenestä matkustajasta on verkkoyhteys käytössä: luetaan verkkolehtiä, chattaillaan ja yritetään katsoa Netflixiä.Moni tekisi junassa muutakin kuin kuluttaisi aikaa viihdykkeillä. Kun suomalaisista ja suomalaisyrityksistä tulee entistä ympäristötietoisempia, moni miettii, taittuuko työmatka toiselle puolelle maata lentäen vai junalla.VR toteaa nettisivuillaan, että junamatka sujuu rentoutuen tai töitä tehden.Junamatka voisi parhaimmillaan olla edullinen, toimiva, tehokas ja ympäristöystävällinen valinta. Mutta kun yhteys tökkii tai katkeilee, työtehtävät vievät junassa kauan. Monen työkuorma on sellainen, että pitäisi voida varmistua siitä, että tehokas työskentely etäyhteydellä onnistuu myös junassa.Eräässä Facebook-keskustelussa kommentoija totesi, että "ihminen on käynyt kuussa 50 vuotta sitten, mutta VR ei saa verkkoaan toimimaan".VR tosin varoittaa netissä: "Huomaathan, että verkon käyttö on rajallinen, jotta kaikilla olisi tasapuolinen mahdollisuus verkon käyttöön. Tämän takia ­videoiden katselu ja suurten tiedostojen lataaminen ei välttämättä ole mahdollista junaverkossa."tämän kolumnin kirjoittamisen Kuopio–Helsinki-junassa. Ironista kyllä, valmista ei tullut, sillä yhteys katosi kokonaan. Kolme varttia yritin saada yhteyttä toimimaan, vuorotellen juna­verkon ja puhelimen yhteyspisteen ­kautta.Lopulta luovutin ja kaivoin kutimen esiin. Näin sitä ennen matkailtiin työnantajan ajalla ja rahoilla.