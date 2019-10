Mielipide

Ammatillisen koulutuksen tukipalvelut eivät saa jäädä oppilaitosten hyväntahtoisuuden varaan

ammattiopistossa tapahtunut tragedia nostaa esiin paitsi inhimillistä hätää myös pohdintoja siitä, kuinka erilaiset tukipalvelut järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa kautta Suomen.nykyisessä ammatillisen koulutuksen mallissa sekä nuoret että aikuiset opiskelevat yhtä aikaa, silti perusopetuksen juuri päättäneet nuoret muodostavat enemmistön opiskelijoista. Tähän ikävaiheeseen liittyy monia kehityshaasteita: irtaudutaan kotoa, samaistutaan uuteen viiteryhmään ja löydetään uusia ystäviä. Maailma avartuu uudella tavalla. Tälle ikäryhmälle on ominaista kehityksellinen epätasaisuus ja eritahtisuus, joten yksilölliset erot ovat suuria.Miten ammatilliset oppilaitokset järjestävät oppimisen ja opiskelun tuen? Ammatillisen koulutuksen vuoden 2017 alusta voimaan tullut lainsäädäntö pohjautuu koulutusten järjestäjien autonomiaan muun muassa tukipalvelujen järjestämisessä. Tähän saakka ammatilliset oppilaitokset velvoitettiin laatimaan eritysopetuksen suunnitelma, jossa tuli kuvata tuen järjestämisen prosessi ja myös tukea antava henkilöstö, sen vastuut ja tehtävät.Nykyisin suunnitelmaa ei tarvitse tehdä, vaan se on jätetty kunkin oppilaitoksen ymmärryksen varaan.oppilaitosjohto pitää oppimisen tukea arvossa, koska haluaa estää opintojen keskeytykset. Valitettavan moni ammatillinen oppilaitos ei kuitenkaan laadi kattavaa ja selkeää, koko oppilaitosyhteisöä velvoittavaa tuen järjestelmää vaan jättää vastuun yksittäisten toimijoiden varaan.Korkeimmat opetusviranomaiset maassamme eivät enää velvoita tuen suunnitelmallisuuteen ja tasalaatuisuuteen, vaan luottavat oppilaitosten ymmärrykseen.Maassamme on koulutettu jo vuosikymmenten ajan ammatillisia erityisopettajia, joiden ammattitaito perustuu vahvaan ammatilliseen oman alan perehtyneisyyteen, opettajankoulutukseen ja sen lisäksi kouluttautumiseen erityisopetuksen tehtäviin.1970- ja 1980-luvuilla työskennelleet erityisopettajat loivat pohjan oppimisen tuen järjestelmälle, jota seuraavina kahtena vuosikymmenenä edelleen kehitettiin siten, että tuki perustui suunnitelmallisuuteen, tuen koordinointiin ja eri toimijoiden selkeään työn­jakoon ja vastuuseen. Erityis­opettaja oli opiskelijan kanssakulkija, tukija ja tsemppaaja periaatteella ”ketään ei jätetä”.Ammatillisia erityisopettajia koulutetaan edelleen, mutta suuri osa valmistuneista joutuu palaamaan entiseen työnkuvaan esimerkiksi ammatinopettajana. Suuri osa ei ole vastuussa edes oman koulutusalan erityisestä tuesta puhumattakaan siitä, että heidän asiantuntemustaan hyödynnettäisiin koko oppilaitoksen tukipalvelujen suunnittelussa, koordinoinnissa tai seurannassa.koulutuksen ­uusi lainsäädäntö jättää liian suuren vapauden ammatillisille oppilaitoksille tukipalvelujen järjestämisessä. Lainsäädäntö pohjautuu hyväntahtoiseen ajatukseen ”jokaiselle opiskelijalle laadittavasta yksilöllisestä opintojen suunnitelmasta”, mutta jättää vastuun tuen suunnittelusta, koordinoinnista ja ar­vioinnista oppilaitosten hyväntahtoisuuden varaan. Saman­aikaisesti hukataan yksi voimavara: ammatillisten erityisopettajien ammattitaito.