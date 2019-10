Mielipide

Koulukiusaamisen vakavuutta ei vieläkään ymmärretä

Osanottomme

kaikille Kuopion kouluhyökkäyksen uhreille ja läheisille, ja paljon voimia eteenpäin jatkamiseen.Mielestämme on erikoista, ­että ihmetellään, mikä ajaa nuoren tekemään tällaista. Vaikka aiemmista tapahtumista on opittu paljon, sitä ei tunnuta ymmärtävän, että jos nuori on syrjäytynyt tai syrjäytetty kouluväkivallan uhri, teot voivat puhua puolestaan. Joskus riittää se, että nuori on ihan yksin eikä mieli ole kunnossa eikä hän tunne saavansa apua.Lapsemme on ollut alaluokilta lähtien vakavasti koulukiusattu. Hän jaksoi silti älykkäänä nuorena opiskella ylioppilaaksi, sai opiskelupaikkoja mutta ei jaksanut opiskella. Hän kävi tera­piassa, jossa psykiatri totesi traumaperäisen stressihäiriön, vakavan masennuksen, ihmisarkuuden ja ahdistuneisuus­häiriön.Näiden kouluhyökkäysten ­yhteydessä nuoremme on sanonut ymmärtävänsä hyvin kouluampumisia omasta taustastaan käsin ja tunnistavansa sen pahan olon, jonka takia tekijälle mikään ei merkitse mitään. Masentuneessa mielessä saattaa nousta kostonhalua ja silmitöntä vihaa, ­joka voi saada aikaan järkyttäviä ja epätoivoisia tekoja. Nuoremme ei todellakaan hyväksy näitä tekoja eikä pidä niitä oikeutettuina, mutta hän ymmärtää tekijän mielentilan siinä kohtaa, kun mitta tulee täyteen.Oman nuoremme terapia on ollut hyvin hajanaista, ja meille muille perheenjäsenille on tullut tunne, ettei Suomessa kukaan koordinoi lapsen tai nuoren psykiatrista hoitoa. Me vanhemmat olemme vuosia auttaneet lastamme kaikin tavoin. Lapsemme onkin sanonut, että ilman ihanaa perhettä hän ei olisi jaksanut.Suomessa mielenterveyden hoito on vielä ihan lapsen­kengissä. Potilaat tuntuvat olevan heitteillä. Jos ei ole välittäviä läheisiä, kuka heitä auttaa? Asiaa pahentaa se, että psykiatri ja välillä myös psykiatrinen hoitaja vaihtuvat. On todella rankkaa, kun masentunut potilas joutuu kerta toisensa jälkeen kertomaan sairaushisto­riansa uudelle työntekijälle.Kuka ottaa kopin tästä asiasta? Onko päättäjillä tahtoa nähdä nämä epäkohdat sekä lasten, nuorten ja perheiden inhimillinen hätä?