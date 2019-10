Mielipide

Joka kuntaan tulisi perustaa kiusaamistilanteita purkava ryhmä

Koulukiusaaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

jättää haavoja, jotka voivat syrjäyttää nuoria vuosiksi ­aikuistumisen tavoitteista ja pyrkimyksistä.Joskus nämä haavat tuovat mukanaan myös väkivallan­tekoja, jotka kohdistuvat itseen tai toisiin. Siksi ­ehdotan, että joka kuntaan ­perustetaan koulukiusaamisen debriefing-ryhmä psykologista jälkipuintia varten.Ryhmä voisi toimia esimerkiksi terveyskeskuksen yhteydessä. Ryhmä kouluttautuu ongelman purkajaksi. Siihen voisi kuulua psykologi, psykiatrinen hoitaja, sosiaalityöntekijä ja ­poliisi.Mukana olisi vielä jär­jestöjen, esimerkiksi Punaisen Ristin, edustajia. Toiminnan ­nivelkohdat olisivat kaikkien tiedossa. Koulun sopimat vastuuhenkilöt tai oppilaan vanhemmat ottaisivat kiusaamisen alkaessa yhteyden toimintaryhmään, joka saapuisi koululle.Paikka, jossa kiusaamista on tapahtunut, on paras sen ­purkamiselle. Siellä käydään kiusaamistilanteet läpi. Tarpeeksi ulkopuolinen taho on selvä­näköisempi tarttumaan sisäpuolisen systeemin toimintaan.Myös draaman ja toiminnallisten menetelmien käyttäminen voi tehokkaasti nostaa näkyviin asioita, jotka on vaarallista painaa villaisella.Tiedän koulujen viime vuosien Kiva koulu -hankkeiden saaneen aikaan tuloksia. Koulua ei pitäisi kuitenkaan jättää yksin näin suuren ongelman kanssa, joka on usein peräisin koulua ympäröivän yhteis­kunnan ongelmista ja asenteista.Ryhmä ja sen toiminta olisi kyllin julkista ja läpinäkyvää. Ryhmän olemassaolo osaltaan jo ehkäisisi kiusaamista. Onko tällaista pilottitoimintaa Suomessa? Jos ei ole, se kannattaisi aloittaa.