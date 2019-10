Mielipide

Priorisointiin on saatava kansalliset kriteerit

Terveydenhuoltoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslaki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudenmukaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palveluvalikoimaneuvosto

kohdistuvat säästöpaineet ovat nostaneet priorisoinnin eli potilaiden hoitojärjestystä ja hoitoresurssien jakoa koskevan päätöksenteon keskusteluun. Priorisointipaineiden ennustetaan kasvavan, kun väestö vanhenee.Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät päivittäin potilaan kannalta tärkeitä hoitopäätöksiä asiantuntemukseensa nojaten. He tarvitsevat päätösten tueksi nykyistä parempaa ja selkeämpää ohjausta.Priorisointia tarvitaan myös lääketieteen nopean kehityksen vuoksi. Uudet lääkkeet ja hoitomuodot ovat usein kalliita, jolloin niiden käyttöönotossa on arvioitava vaikutuksia koko terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Jos päätökset jätetään yksittäisten lääkäreiden tehtäväksi, potilaiden yhdenvertaista kohtelua ei voida toteuttaa.Priorisointi pitäisi tehdä koko maassa saman ohjauksen perusteella, jotta terveydenhuolto voi toimia oikeudenmukaisesti ja taloudellisesti kestävästi. Kustannusten kasvua voidaan hillitä kehittämällä järjestelmätason päätöksentekoa, jotta käytössä olevilla resursseilla saavutettaisiin eniten terveyshyötyä. Terveyshyödyn suhde palvelujen hintaan ei kuitenkaan voi olla ainoa priorisointikriteeri, sillä hoitoon liittyy aina eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä.edellyttää, että riittävistä terveydenhuollon palveluista säädetään lailla. Vuonna 2013 toteutetussa terveydenhuoltolain uudistuksessa lisättiin kriteerit julkisesti rahoitetulle palveluvalikoimalle. Samalla perustettiin terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko). Sen tehtäväksi esitettiin päättämistä siitä, mitkä hoitomuodot ja toimenpiteet kuuluvat palveluvalikoimaan. Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin kriteereitä liian yleisluontoisina ja palveluvalikoimaa täsmentymättömänä, joten Palko antaa sitovien päätösten sijaan suosituksia.Lainsäädäntö ei nykyisin anna riittävää pohjaa priorisoinnin toteuttamiseen Palkon toiminnassa tai terveydenhuollon arjessa. Lainsäädäntöä tulee täsmentää ja selventää esimerkiksi siltä osin, miten laki sallii kustannusten huomioon ottamisen palveluvalikoiman määrittelyssä. On myös täsmennettävä, mikä merkitys potilaan yksilöllisellä hoidontarpeella on suhteessa palvelujärjestelmään.Kun lainsäätäjä ei ole osallistunut priorisointikriteerien kehittämiseen, lääkärit joutuvat säästöpaineiden kasvaessa tekemään terveydenhuollon taloudellisen kestävyyden kannalta välttämättömiä päätöksiä parhaaksi katsomallaan tavalla – ilman lain antamaa tukea.priorisointi­kriteerien tulee perustua yhteis­ymmärrykseen terveydenhuollon tavoitteista ja eettisistä arvoista. Poliittiset päätökset priorisoinnin kriteereistä ja käytännöistä tulee tehdä laajan, kansalaisia ja potilasjärjestöjä osallistavan ja monialaista osaamista hyödyntävän keskustelun pohjalta.Terveydenhuoltoa koskeva eettinen keskustelu voi herättää tunteita ja jopa pelkoa hoidotta jäämisestä. Priorisoinnissa ei kuitenkaan ole kyse siitä, kuka jätetään hoitamatta, vaan resurssien ja osaamisen jakamisesta oikeudenmukaisesti koko terveydenhuollossa.Perustuslain edellyttämät riittävät terveydenhuollon palvelut eivät tarkoita, että potilaalla olisi oikeus saada mitä tahansa toivomaansa hoitoa. Hoitopäätöksen tulee perustua lääketieteelliseen arvioon potilaan hoidontarpeesta. Priorisointikeskustelussa niin asiantuntijat kuin kansalaisetkin voivat vaikuttaa yhteiseen näkemykseen siitä, millaisia tarpeita julkisilla varoilla hoidetaan.tekee suosituksillaan tärkeää työtä sekä nykyisten että uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen käytöstäjulkisessa terveydenhuollossa. Suositukset hoidon kuulumisesta palveluvalikoimaan kattavat silti vain osan priorisoinnista. Palkolla ei myöskään ole toimivaltaa ohjata sairaanhoitopiirien toimintaa palveluvalikoiman soveltamisessa, vaikka sen suositukset käytännössä toimintaa ohjaavatkin.Priorisointia on tehtävä kansallisten kriteereiden pohjalta kaikilla järjestelmän tasoilla terveyskeskuksista yliopistollisiin sairaaloihin. Ennen asiaa koskevia päätöksiä julkisessa keskustelussa on tuotava erilaiset näkökulmat avoimesti esille ja hyväksyttävä vaikeiden valintojen välttämättömyys.