Ilmastonmuutos vie meidät takaisin Koijärvelle

ja luonnonsuojelijat ottivat kunnolla yhteen neljäkymmentä vuotta sitten Koijärvellä. Törmäys oli niin iso, että se tuntuu vielä ny­kyäänkin. Syntyi vihreä liike, ja ympäristöministeriölle lyötiin alkusoinnut.on mennyt noista ajoista eteenpäin, mutta yksi on ja pysyy. Ympäristönsuojelu ja maatalous nähdään edelleen toisilleen vastakkaisina. Näin on myös ilmastokeskustelussa, vaikka kyseessä on toimiala, johon ilmaston lämpenemisen vaikutukset iskevät rajuimmin. Maatalousyrittäjillä on todellinen tarve pysäyttää haitallinen kehitys.Maa- ja metsätalousministeriö selvitti maatalousyrittäjiin kohdistettua ympäristöviestintää: miten he saavat tietoa ­ympäristöstä ja ilmastosta ja miten he soveltavat sitä omassa työssään?Selvitys oli uraauurtava: viljelijöitä ei nähty yksipuolisesti tutkimuskohteina vaan toimijoina. Osana ratkaisua, ei ongelmaa.Moni maatalousyrittäjä on ­innokas keskustelija ja haluaa jakaa tietoa modernista maa­taloudesta. Mutta julkisessa keskustelussa ei näy, että ympäristöstä huolehtiminen on osa ammattitaitoa, koska huonosti hoidettu maa ei tuota satoa. On ammattiylpeyttä kehittää elinkeinoa yhä kestävämpään suuntaan, mutta heikko talous on ylittämätön este.syntynyt mustavalkoinen asetelma otetaan edelleen annettuna. Kun kysymys on ympäristönsuojelusta, maan­viljelijälle heitetään syyllisen viitta – aivan kuten neljäkymmentä vuotta sitten.Asetelmasta tulee mieleen Hans Roslingin esiin nostama ilmiö: kohtalovaisto. Sille on ominaista, että yhteiskunnan muutosta ei havaita. Aivot eivät suostu näkemään, että ”kivet liikkuvat”. Esimerkiksi fosforilannoituksen määrä on vähentynyt kymmeniä prosentteja, mutta vaikutukset vesistöissä näkyvät hitaasti.Viljelijöiden valmiuksiin soveltaa tieteellistä ympäristö­tietoa on syntynyt poikkeuksellinen kiinnostus. Syynä on ilmastonmuutoksen hillinnän nopea tarve, erityisesti välttämättömyys poistaa ylimääräistä hiilidioksidia ilmakehästä.on, että maatalous paitsi tuottaa ruokaa myös sitoo hiiltä maaperään. Havainto maatalousyrittäjien uudesta roolista on hillitön muutos menneeseen nojaavaan ympäristökeskusteluun, jonka tuorein seuraus löytyy Helsingin kaupunginvaltuuston päätöspöytäkirjoista.Tieteen perusviesti on selvä: ilmasto lämpenee ihmisten ­toiminnan seurauksena. Päästöt pitää saada nopeasti alas. Suomen maataloussektorissa päästövähennyspaineet kohdistuvat erityisesti turvemaille, mutta tehtävää riittää meillä kaikilla.Maaperän hiilensidontakykyä tutkitaan ja ilmastoystävälli­simpiä viljelykäytäntöjä kar­toitetaan. Puhutaan hiiliviljelystä. Monet viljelijät ovat näissä tutkimushankkeissa mukana. Ratkaisut löytyvät yhdessä.Koijärvelle, jossa ­yhteenotto päättyi lopulta sovintoon. Viljelijät pystyivät toteuttamaan tärkeintä tehtäväänsä, tuottamaan ruokaa. Arvokas lintujärvi suojeltiin. Riidasta päästiin eteenpäin. Muun yhteiskunnan on aika seurata perässä.