En oikein ymmärrä nuorten kannustamista lakkoiluun

aktivoituminen ilmaston puolesta on herättänyt monenlaisia tunteita, myös kielteisiä. On hyvä muistaa, että nuoret ovat kautta aikojen toimineet muutoksen eturintamassa ja valtaa pitävät aikuiset ovat vastaavasti paheksuneet kapinointia. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen, kun oikeamielisten joukko ­onkin nuorten puolella ja jopa koulut hyväksyvät oppilaiden osallistumisen ilmastolakkoon.Nuorten kiinnostusta vaikuttamiseen ei pidä vähätellä, mutta en silti oikein ymmärrä kannustamista lakkoiluun ja iskulauseiden toisteluun. Kenen edun mukaista on luoda nuorille mielikuva, että kukaan ei tee mitään ja että heidän ainoa mahdollisuutensa vaikuttaa on osallistua mielenosoituksiin?Todellisuudessa yrityksissä ja ministeriöissä tehdään hartia­voimin töitä ilmaston hyväksi, mutta siitä ei ehkä ole osattu tai haluttu uutisoida.Kymmenen vuoden kuluttua nykyiset yhdeksäsluokkalaiset ovat 25-vuotiaita, mahdollisesti yli­opistosta valmistuneita asiantuntijoita. Siksi ympäristöstä huolestuneita nuoria tulisi kannustaa esimerkiksi luonnontieteiden opiskeluun, jotta heillä tulevaisuudessa on mahdollisuus työskennellä tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta.Kouluissa kannattaisi käsitellä ilmastoaiheita oppitunneilla käytännön esimerkkien kautta ja esimerkiksi kutsua eri alojen ammattilaisia kertomaan, miten he voivat omassa työssään vaikuttaa ympäristöön ja millaista osaamista siihen tarvitaan. Tämä antaisi nuorille toivoa ja motivaatiota sen sijaan, että heidät ohjataan Eduskuntatalon portaille purkamaan turhautumistaan.