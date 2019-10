Mielipide

Mitä tehdä, kun uhmaikäinen kohtaa liikenneraivon?

Kiukkuinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Läheisiä

Uhmaikäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

, hapan, jääräpäinen, nenäkäs ja kyyninen. Sellainen on uhmaikäinen, jonka raivokohtaus saattaa puhjeta missä tahansa tilanteessa, kuten aamutoimien aikana, kauppareissulla tai ruokapöydässä. Jos kuulostaa tutulta, sinulla on paljon kohtalotovereita, sillä moni vanhempi kärsii uhmaiästä.Parhaiten uhmaikäisen kanssa pärjää säilyttämällä malttinsa ja käyttämällä tervettä maalaisjärkeä. Uhmaikäiset ovat herkkiä aistimaan, millä mielellä muut ovat, ja saattavat saada vain lisää vettä myllyynsä, jos he havaitsevat vastarintaa. Huutamisesta uhmaikäinen voi provosoitua lisää.Esimerkiksi liikenteessä iskevä itkupotkuraivari pitää hoitaa äärimmäisen varovasti. Uhmaikäinen saattaa rähjätä, näyttää keskisormea, huudattaa torvea tai pahimmassa tapauksessa rynnätä kanssakulkijan kimppuun.Tällaisessa tilanteessa uhmaikäisen huomio pitää saada toisaalle. Esimerkiksi käynti huoltoasemalla munkkikahvilla ja pieni leikkituokio hedelmäpelin äärellä saattaa sulattaa liikenneraivon, minkä jälkeen matka voi taas jatkua.saattaa hämmentää, kun perheen oma nallukka muuttuu sosiaalisessa mediassa ilkeäksi häiriköksi. Someraivo on kuitenkin vain tökerö yritys kommunikoida. Jos kommentointi karkaa täysin käsistä, kannattaa ottaa aikalisä ja mennä rauhoittumaan sohvalle tai autotalliin.Tunteenpurkauksesta voi jälkikäteen puhua uhmaikäisen kanssa ja kysyä, mikä harmittaa. Kun uhmaikäiselle sanoittaa tunteet, niitä on helpompi sietää ja käsitellä.muodostaa usein kivuliaastikin käsitystä itsestään ja omasta rajallisuudestaan. Kiukku syntyy usein siitä, ettei hän osaa tai ymmärrä jotain tai ei saa tahtoaan läpi.Monella on kokemusta tilanteesta, jossa uhmaikäinen ei suostu nielemään ilmastonmuutosta. Uhmaikäisen maailmankuva on myllerryksessä, mikä näyttäytyy usein tieteellisen tiedon kieltämisenä. Omien uskomuksien muuttaminen on uhmaikäiselle vaikeaa.Uhmaikäisen käytökselle kannattaa asettaa rajat mutta hyväksyä ikävätkin tunteet.Milloin uhmaikäisen käytöksestä sitten on syytä huolestua? Alle kouluikäisille kiukuttelu ei ole häiriö vaan osa normaalia kehitystä. Myöhemmin se on häiriö, ei osa normaalia kehitystä.