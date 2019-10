Mielipide

Suomalainen elokuva kaipaa asennemuutosta

elokuvassa on tapahtunut 2000-luvulla iso muutos. Alan ponnistelujen seurauksena suuri yleisö on löytänyt kotimaisen elokuvan. Voimme kaikki olla tästä iloisia.Kaupallinen menestys ei ole silti juuri edistänyt suomalaisen elokuvan kansainvälistä menestystä, ei sen enempää kaupallisesti kuin taiteellisestikaan. Sinänsä tämä ei ole odottamatonta.Kansallisesti kaupallinen ja taiteellinen menestys eivät välttämättä ole toisistaan riippuvaisia, mutta kansainvälisellä tasolla niiden välillä vallitsee tiukka kytkös. Suomalainen elokuva ei ole riittävästi esillä maailman merkittävimmillä elokuvafestivaaleilla, minkä vuoksi sen kaupallinen levitys jää myös usein vähäiseksi. Erityisen vaatimatonta elokuviemme menestys on muihin Pohjoismaihin verrattuna.tähän on monia. Aivan ensimmäiseksi tekijöiden, niin meidän ohjaajien kuin tuottajien ja käsikirjoittajienkin, on syytä katsoa peiliin. Jotta pienestä maasta tulevat elokuvat olisivat kansainvälisesti kiinnostavia, niiden tulee olla muotokielensä, aihepiirinsä ja tarinansa puolesta persoonallisia.Toinen perusongelma on se, että suomalainen elokuva on alirahoitettu. Rahoituksen vähyys johtaa paitsi siihen, että kuvauspäiviä on liian vähän, myös siihen, että elokuvan pohjatyötä ei ole tehty huolella. Käsikirjoitukseen ei ole läheskään aina sijoitettu tarpeeksi resursseja.Myös näyttelijäntyön harjoittelu ja elokuvan visuaalisen ilmeen suunnittelu tehdään usein liiallisessa kiireessä. Niinpä kuvaustilanteissa joudutaan ratkomaan sisällöllisiä kysymyksiä, joihin olisi tullut löytää vastaukset jo ennakkovalmisteluvaiheessa. Käsikirjoitusvaiheeseen ja kaikkeen ennakkovalmisteluun tarvitaan selvää ajattelun muutosta.elokuvilla oli suomalaisissa elokuvateattereissa viime vuonna yli 1,9 miljoonaa ja vuonna 2017 runsaat 2,4 miljoonaa katsojaa. Nämä ovat huomattavia – ja eurooppalaisittain poikkeuksellisen suuria – lukuja. Tällaisen yleisötavoitteen täyttyminen ei kuitenkaan saa olla ainoa ehto sille, että suomalaista elokuvaa rahoitetaan.Meidän on ymmärrettävä, että elokuva on paitsi viihdettä ja bisnestä myös taidetta ja kulttuuria. Niin kauan kuin katsojaluvut nähdään keskeisimpänä mittarina myös rahoituksen määrälle, se ohjaa väistämättä sitä, millaisia elokuvia tuotetaan. Kaupallisten riskien minimoimisen takia suuri osa suomalaisista elokuvista perustuu nykyisin ilmiöille, hahmoille tai historiallisille tapahtumille, jotka ovat jo entuudestaan suomalaisen yleisön tiedossa. Urheilun, viihteen, historian ja julkisuuden hahmot ovat viime vuosina tulvineet valkokankaillemme.Yksittäistapauksina useimmat tällä lähtöasetelmalla toteutetut elokuvat ovat täysin perusteltavissa, mutta suuntauksen synnyttämä kokonaiskuva huolestuttaa. Alkuperäiskäsikirjoituksille perustuvien, persoonallisten ja riittävästi rahoitettujen elokuvien osuus ensi-iltaelokuvista on kohtuuttoman pieni.Aihevalinnoissa ja tuotantopäätöksissä pitäisi painottaa nykyistä selvemmin rohkeita ja persoonallisia tarinoita, jotka puhuttelevat myös globaalisti. Rahoittajien on osattava vaatia tuoreita ideoita, ja tekijöiden pitää osata tuottaa niitä. Ehkä meidän pitäisi kehittää kokonaan uudenlainen rahoituskannustin, jossa tuottajia palkittaisiin katsojalukujen ohella laadusta ja kansainvälisestä menestyksestä.kulttuurissa on käynnissä suuri muutos. Suoratoistosarjat kasvattavat koko ajan suosiotaan. Niiden laatu on usein korkea, ja ne perustuvat yleensä raikkaille alkuperäisideoille.Yksi elokuvan avaintehtävistä, muuttuvan maailman havainnoiminen tuoreen muotokielen avulla, vaikuttaisi olevan siirtymässä televisioon ja verkkoon. On hyvä, että tarinankerronnalle on kehittynyt uusi alusta. Olisi kuitenkin sääli, jos kaikki painava sanottava karkaisi hiljalleen valkokankailta tietokoneiden ruuduille ja puhelimiin.Maailma ympärillämme on hurjassa muutostilassa. Jos haluamme käydä taiteen keinoin dialogia muutoksesta ja sen suunnasta, meidän on kyettävä luomaan ajassa kiinni olevia tarinoita, joilla on kansainvälistä kaikupohjaa. Kaipaamme kaikilta alan tekijöiltä ja toimijoilta dynaamisempaa, analyyttisempaa, ennakkoluulottomampaa otetta.