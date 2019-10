Mielipide

Ruuhka-Suomeen pakkautuminen saattaa vähentää syntyvyyttä

Lähivuosina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

Turun, Tampereen ja Helsingin muodostama kolmio kasvaa, ja alueet, joilla ei asu ketään, ­laajenevat muualla maassa. Syntyvyyden osalta ennusteet ovat vielä synkistyneet.Jos nuoret ajetaan työn perässä tuohon kolmioon, heillä tuskin on varaa hankkia niin suurta asuntoa kuin haluaisivat. ­Tämä voi johtaa myös siihen, ­että lasten lukumäärä jää pienemmäksi kuin alun perin oli ajateltu.Jos nuoret voisivat turvallisin mielin jäädä kotiseudulleen, he voisivat löytää suurempia asuntoja edullisemmin kuin isoista kaupungeista. Isovanhemmat ja muut sukulaiset toisivat sitä turvaverkkoa, jota lapsiperheet tarvitsevat. Mahdolliset suvun ­mökit olisivat lähellä ja käytettävissä, samoin metsästys-, marjastus- ja sienestysmaat. Myös isovanhemmat saisivat apua lapsiltaan ja lapsenlapsiltaan.Jos Suomi pysyisi kauttaaltaan turvallisena tulevaisuuden asumisympäristönä, paine tuon kasvavan kolmikon yhä tiiviimpään rakentamiseen ja siihen tarvittavaan infraan pienenisi. Nyt pienissä kaupungeissa ja maaseudulla asuntoja on vaikea saada myydyksi. Näissä rakennuksissa on kiinni paljon rahaa. Maaseudun pieniin kyliin rakentajien on vaikea saada lainaa, koska rakennuskustannukset ylittävät vakuusarvon.Tiiviin kaupunkiasumisen pienempää hiilijalanjälkeä mainostetaan, mutta onko tehty tutkimusta kokonaisuuden osalta? Kuinka paljon esimerkiksi kaupungissa asuvat lentävät lomillaan, käyttävät tuontiruokaa ja niin edelleen? Pienemmissä kaupungeissa ja niiden ympäristössä muun muassa pieni­muotoinen viljely on mahdol­lista.Myös asumisympäristön viihtyisyys ja sujuvat liikenneyhteydet töihin ovat ihmisille tärkeitä. Pääkaupunkiseudun jatkuvat isot liikennettä koskevat rakennushankkeet aiheuttavat ruuhkia.Digitalisaatio ja tietotekniikan kehittyminen antavat paremmat edellytykset etätyöhön – videokonferenssiyhteydet ovat jo ­todella huippuluokkaa. Suomi on tällä saralla johtavia maita. Miksi emme hyödynnä osaamistamme?