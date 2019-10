Mielipide

Mainonnan periaatteista on puhuttava enemmän

Huoli

soi viisi vuotta sitten aamu­varhaisella. Langan päässä oli lukija Pohjanmaalta. Hän oli sydämistynyt siitä, että Helsingin Sanomat oli julkaissut Finlaysonin lakanamainoksen etu­sivullaan. Kuosi kun oli taiteilija Tom of Finlandin kuvastosta.”Sydämistyminen” voi olla turhan siloteltu kuvaus tuosta kovaäänisestä palautepuhelusta. Ehdin todeta joitakin katkonaisia lauseita julkaisuperiaatteistamme, kun luuri oli jo isketty korvaani.näkökulmasta kampanja oli varmasti onnistunut. Siinä yhdistyivät niin tuote-, brändi- kuin yhteiskunnallisenkin mainonnan ulottuvuudet. Mainostaja keräsi huomiota tunnereaktioiden avulla, riippumatta reaktioiden laadusta.Osa mainonnasta onkin muuttunut astetta yhteiskunnallisemmaksi, julistavammaksi ja jopa ärsyttävämmäksi yhtä aikaa, kun mielipiteet kärjistyvät sosiaalisessa mediassa.Riippumattoman päivälehden näkökulmasta se tarkoittaa, että viestimen on tarpeen tehdä yhä selkeämmin ero journalistisen sisällön ja mainosten välillä. Lisäksi on syytä kirkastaa ajankohtaista puheenaihetta: heijasteleeko julkaistu mainonta lehden linjaa.yksityinen media ja markkinointikenttä voivat katsoa peiliin. Nopeaan muutokseen nähden asiasta on tähän mennessä puhuttu aivan liian vähän. Ei siis ihme, että moni lukija voi jäädä mietteliääksi törmätessään lehden sivuilla päinvastaista kantaa ajaviin yhteiskunnallisiin mainoksiin.Näin on tapahtunut esimerkiksi Hongkongin demokratiamielenosoitusten kohdalla. Elokuussa HS julkaisi joukkorahoitteisen mainoksen, jossa tuettiin mielenosoittajia.Viikko sitten ilmestyneessä lehdessä oli puolestaan Hongkongin itsehallintoalueen eli virallisen ­tahon mainos. Molempia ilmoituksia julkaistiin lukuisissa päivälehdissä ympäri maailmaa.lehden journalistinen linja on ollut hyvin kriittinen suhteessa Kiinan autoritaariseen johtamis­tapaan ja sen Hongkong-politiikkaan, moni lukija ymmärrettävästi ihmetteli, miksi HS julkaisi virallisen itsehallintoalueen mainoksen.Asiasta on keskusteltu pitkin viikkoa. Osa lukijoista kokee sanomalehden allekirjoittavan yhteiskunnallisten mainosten viestit julkaistessaan niitä. Näin ei ole.Median tehtävä ei ole seuloa mainosten sisältöä journalistisesti etukäteen. Riippumattoman median tehtävä ei myöskään ole arvioida mainosten julkaisemista journalistisin perustein vaan mainontaa koskevilla säännöillä.Tämä on olennaista kaupallisen sananvapauden takia. Kuvitellaanpa tilanne, jossa lehti julkaisisi vain sellaista mainontaa, joka on linjassa esimerkiksi lehden pääkirjoitusten kanssa. Jättäisikö lehti julkaisemasta sellaisten poliitikkojen tai puolueiden vaalimainontaa, joiden ohjelmaa tai poliittisia valintoja lehti on voimakkaasti kritisoinut?mainontaa koskevat julkaisupäätökset eivät tapahdu satunnaisesti some-kuohujen perusteella tai niiden pelossa. Julkaisuperusteiden on syytä olla johdonmukaisia. Mainoksen julkaisematta jättämisen kynnys on tarpeen olla mahdollisimman korkea siitä huolimatta, että epääminen saattaisi olla lehdelle huomattavasti helpompi vaihtoehto yleisöreaktioiden näkökulmasta.Jos tiedotusväline puhuu voimakkaasti journalistisen lehdistönvapauden puolesta, eetoksen on ulotuttava myös julkaisutoiminnan kaupalliseen puoleen. Kysymys on periaatteesta, ei rahasta. Yksittäisten mainosten merkitys lehden kokonais­liikevaihdolle on olematon.autoritaaristen maiden informaatiovaikuttamisesta on todellinen. Hongkong-mainontaa koskeva keskustelu osoittaa myönteisesti, että suomalainen yleisö ei niele Kiinan virallista sanomaa pureskelematta. Siinä tukena on myös HS:n kriittinen journalismi Kiinasta.Myöskään mainosalustana HS ei ole virallisen propagandan läpi­virtauspaikka. Poikkeuksellisten yhteiskunnallisten mainosten julkaisu arvioidaan huolellisesti. Yksittäisiä valtioita koskevia mainoskieltolistoja ei lehdellä voi olla, mutta ei myöskään velvollisuutta julkaista mainostajien räikeitä ylilyöntejä.Lehti on aina valmis arvioimaan journalistisilla jutuillaan, ovatko mainosviestit totuudenmukaisia vai eivät. Hongkongin kohdalla toimitus seuraa tilannetta päivä päivältä huolestuneempana.