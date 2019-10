Mielipide

Helsingin keskusta-alueen kehittämisen vaihtoehdot on selvitettävä perusteellisesti

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

maanalaisesta kokoojakadusta ja kävelykeskustan laajentamisesta käy kiivaana Helsingin julkistettua alustavat selvityksensä asiasta. Kaupunkiympäristö­lautakunta päättää jatkosuunnittelusta tiistaina 8. lokakuuta.Tavoite on kaikilla osapuolilla sama: kehittää Helsingin ydinkeskustasta entistä viihtyisämpi, houkuttelevampi ja elinvoimaisempi.Helsingin keskustan perus­tekijät ovat hyvällä mallilla. Viihtyisyyttä voidaan lisätä ­nykyisiä kävelyalueita kehittämällä. Pelkästään lupapolitiikkaansa höllentämällä ja lisä­rakentamista sallimalla kaupunki voi tehokkaasti vaikuttaa keskustan elävöitymiseen.Ennen kävelyalueiden merkittävää laajentamista on huolellisesti punnittava hyötyjä ja haittoja.Tuottaako uusi kävelykatu­alue aitoa lisäarvoa elävänä kaupunkitilana? Miten autoilta vapautuvaa tilaa voidaan käyttää tehokkaasti esimerkiksi lisä­rakentamiseen? Onko vaarana, että saavutettavuuden heikentyminen siirtää palvelut ja työpaikat yritysten mukana Helsingin ulkopuolelle?Monipuolinen ja elävä keskusta on elinehto koko kaupungin menestymiselle. Kävelyolosuhteiden parantamisen ja viihtyisyyden lisäämisen ohella on huolehdittava siitä, että keskusta säilyy toimivana ja houkuttelevana sijaintipaikkana palveluille ja yrityksille. Viihtyisä ja turvallinen kävelykeskusta muodostaa myös yrityksille hyvän toimintaympäristön, kunhan keskustaan ja sieltä pois pääsee sujuvasti.Helsingin keskustaa täytyy viedä eteenpäin yhtenä kokonaisuutena eikä yksittäisten hankkeiden kautta, jolloin kokonaisvaikutuksia esimerkiksi yritystoimintaan, kiinteistöjen kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen on vaikea tunnistaa.Uudessa Helsingin yleiskaavassa pyritään lisäämään merkittävästi asutusta kantakaupungin alueelle, mikä lisää tarvetta kaikenlaiselle liikkumiselle kävelystä joukkoliikenteeseen ja autoiluun. Keskustan kehittäminen täytyy mitoittaa realistisesti kaupungin omiin kasvusuunnitelmiin ja kaikkien käyttäjien tarpeisiin.Helsingin keskustassa sijaitsee laaja kirjo yrityksiä, joiden asiakaskunta ja liiketoimintatarpeet vaihtelevat suuresti toimialalta toiselle. Monipuolisen ja kilpailukykyisen yrityskentän säilyttäminen edellyttää sitä, että keskustaa kehitettäessä selvitetään kaikki vaihtoehdot ja mahdollisten laajamittaisten muutosten vaikutukset alueen toimijoihin.Maanalainen kokoojakatu voi vaikuttaa epärealistiselta vaihtoehdolta, mutta elinvoimaisen keskustan turvaamiseksi sekin vaihtoehto kannattaa selvittää perusteellisesti.