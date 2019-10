Mielipide

Metsäluonnon hoitoon tarvitaan uusia keinoja

Metsien

Muu

Metsäsektorin

kestävää käyttöä koskeva keskustelu on käynyt vilkkaana. Lajien ja luontotyyppien uhanalaisarvioinnit ovat saaneet paljon julkisuutta, ja monimuotoisuuden heikkeneminen on noussut keskeiseksi huolenaiheeksi. Huolta on lisännyt hakkuupaineiden kasvu.Metsäluonnon hoidon asiantuntijoiden keskuudessa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että nykyinen metsien suojelu ja luonnonhoito eivät riitä monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vallitsevien käytäntöjen rinnalle tarvitaan uusia keinoja.Yksityismailla monimuotoisuutta on pyritty turvaamaan lähinnä edistämällä vapaaehtoista suojelua ja talousmetsien luonnonhoitoa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metso tarjoaa maanomistajalle erilaisia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelman avulla on esimerkiksi suojeltu pysyvästi lähes 70 000 hehtaaria kymmenen viime vuoden aikana.Talousmetsien luonnonhoito perustuu osin lainsäädäntöön, osin vapaaehtoispohjaiseen metsäsertifiointiin, metsänhoidon suosituksiin ja metsäorganisaatioiden omiin ohjeisiin. Metsälain nojalla monimuotoisuutta turvataan noin 125 000 pienialaisella kohteella.luonnonhoito perustuu nykyisin pääosin kahteen eri sertifiointijärjestelmään. PEFC-sertifioinnin piiriin kuuluu noin 90 prosenttia Suomen metsistä, joten sen voidaan katsoa määrittelevän suomalaisen metsäluonnon hoidon perustason. Tavoitteiltaan vaativamman FSC-sertifioinnin piiriin kuuluu toistaiseksi noin 7 prosenttia metsistä, eli sen vaikutukset ovat pienemmät.Merkittävin PEFC-sertifioinnin vaatimus on, että säästöpuita tulee jättää hakkuissa keskimäärin vähintään kymmenen hehtaarille. Sertifioinnilla on onnistuttu vakiinnuttamaan säästöpuiden jättäminen osaksi metsänhoitoamme, mutta samalla vähimmäisvaatimuksesta on muodostunut eräänlainen normi. Runsaammat ja vaihtelevammat säästöpuutoteutukset ovat jääneet vähiin, vaikka niistä olisi metsäluonnolle hyötyä.Luonnonhoidosta aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset on pyritty korvaamaan lakisääteisillä tuilla. Enimmäkseen ne ovat jääneet maanomistajan vastuulle. Jotta monimuotoisuuden edistäminen saataisiin tutkimusten suosittamalle tasolle, julkisten tukien täydennykseksi tarvittaisiin uudenlainen, vapaaehtoisuuteen perustuva rahoitusjärjestelmä.Ajatus vapaaehtoisesta ”luonnonsuojelumaksusta” ei ole uusi. Sitä on esitetty useaan otteeseen jo 1990-luvulta alkaen, jolloin nykymuotoinen metsänhoito vakiintui. Tällainen käytäntö mukailisi ekologisen kompensaation ideaa: taloudellisen toiminnan luonnolle aiheuttamia haittoja pyritään korvaamaan jollain tavalla.kannattaisi kehittää toimintaa, joka tuottaisi varoja yksityismetsien luonnonhoitoon. Rahoja voitaisiin kanavoida sellaisiin ekologisesti tehokkaisiin monimuotoisuuden turvaamiskeinoihin, joita on pitkään toivottu mutta joiden toteuttaminen on ollut vaikeaa riittämättömän julkisen rahoituksen vuoksi. Niille maanomistajille, jotka haluaisivat edistää metsien monimuotoisuutta kunnianhimoisemmin, voitaisiin korvata menetyksiä.Esimerkiksi runsaiden säästö- ja lahopuustojen jättäminen soveliaille alueille on ekologisesti tehokas keino, jonka käyttö on jäänyt taloudellisista syistä vähäiseksi. Tällaisten usein ehdotettujen, maanomistajalähtöisten luonnonhoidon tukien järjestäminen lainsäädännön keinoin on osoittautunut vaikeaksi. Tämä puute voitaisiin paikata joustavalla vapaaehtoisrahoitteisella järjestelmällä.Rahoitus voisi koostua puukaupan yhteydessä kerättävästä pienehköstä vapaaehtoisesta maksusta, jonka voisivat maksaa sekä puun myyjä että ostaja. Konkreettisen luonnonhoitotyön rahoittaminen tarjoaisi keinon osoittaa, että metsänomistaja suhtautuu myönteisesti ympäristönsuojeluun, varsinkin jos luonnonhoidon tehostaminen omissa metsissä ei ole mielekästä.Metsäorganisaatiot taas voisivat käyttää järjestelmää tuotteiden markkinoinnissa ja viestinnässään. Näin voitaisiin parantaa suomalaisen metsäluonnon tilaa ja metsäsektorin ympäristöä koskevien toimien yleistä hyväksyttävyyttä.